Русская тельняшка: щегольская форма и психическое оружие

Из всей военной формы прошлых и нынешних времен одна вещь прочно вошла не только в уставы, но и в повседневный гардероб. И даже стала объектом высокой моды. Речь идет о тельняшке – предмете особой гордости когда-то моряков, а теперь и много кого еще. Тельняшек в мире много, но самой правильной мы считаем свою, русскую, которой 19 августа исполняется 151 год.

Она в белую и синюю полоску – по цветам Андреевского флага. Официально появилась после того, как император Александр II 19 августа 1874 года утвердил «Положение о довольстве команд Морского ведомства по части амуниции и обмундирования». Сей документ подготовил его младший брат, адмирал и глава Адмиралтейства великий князь Константин Николаевич.

По нему это «рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагою». Бумагой тогда называли хлопок. Сама рубаха именовалась «нательною». И вот отсюда и пошло название «тельняшка». Это вполне официальное, не сленговое, не жаргонное, а законное сокращенное название нательной рубахи в полоску.

Тем же документом регламентировалась и ширина полосок, и она была иной, чем сейчас. По нему между синими и белыми полосками расстояние должно быть в один вершок – 44,45 мм. При этом ширина синей полоски – четверть вершка (11 мм). То есть белая полоска была шире синей. Одинаковыми их сделают только в 1912 году.

Полосатую рубаху для моряков придумали не в России, появилась она во времена парусного флота и называлась «бретонская рубаха». Сама вязанная фуфайка была очень удобной при работе на корабле – облегала тело и совсем не сковывала движения.

А на паруснике матрос мало чем отличается от воздушного акробата в цирке – попробуйте-ка попрыгать по мачтам, реям и вантам. Так что даже еще и половчее будет – ведь не просто поразить публику надо, а работу выполнить. Тот же парус в бурю и качку свернуть.

Понятен и материал для нее – шерсть имеет свойство согревать тело, даже когда намокнет. К тому же применяемая вязка позволяла такой рубахе очень быстро сохнуть.

Но зачем тогда на ней понадобились полоски, какую практическую функцию они выполняют? Оказывается, самую непосредственную – это опознавательные знаки, которые делают моряка более заметным.

На фоне, как правило, белых парусов человек в белой же одежде или даже любой однотонной терялся, а так его сразу можно было заприметить и без подзорной трубы и понять выполняет ли кто уже нужные действия. Тельняшка имела и спасательные функции – она была видна, если человек оказывался в море. Обычно там все рябит и сливается с пеной от волн, а рубаха в полоску становилась заметной.

Поэтому полоски делали как можно ярче, часто разных цветов. Нашивали их сами моряки. За что строго наказывало начальство – все эти полоски не были прописаны в уставе ни одного флота, ни в правилах какой-либо торговой компании. А значит являются нарушением формы одежды.

Но был в этих полосках заложен и мистический смысл. И вот его никакой страх наказания перебить не мог.

Моряки – народ суеверный. А в стародавние времена очень суеверный. Суевернее их потом только летчики станут. Они уверены, что морские пучины населены всякими духами, русалками и прочими чудовищами. А значит, оказавшись в море их надо отпугивать. Вот разноцветные полоски и должны были помочь обмануть нечисть.

Считается, что первыми так решили рыбаки из северофранцузской провинции Бретань – отсюда и «бретонская рубаха». И напридумывали кучу причин, по которым полоски должны им в этом помочь.

По их поверьям, если чудище увидит в море человека в полосочку, то примет их за ребра и решит, что тот уже помер и просто скелет в волнах качается. Значит не сожрет.

По еще одной версии полоски нашивали по аналогии с преступниками. Робы заключенных были тоже полосатыми и по той же причине – заметные. А преступники люди отчаянные и опасные и с ними даже морские духи не захотят связываться. Вот чтобы за бандитов всякие чудища их приняли, полоски и нашивали. Отдельная история, что средневековые моряки от разбойников мало чем отличались.

Как бы то ни было, но уже в XVII веке в Голландии тельняшку стали носить повсеместно и практически официально. Историки не могут понять почему основатель русского флота Петр I не перенял ее уже тогда – ведь он обожал все голландское и многое копировал оттуда. А вот тельняшку проигнорировал.

И тем не менее именно голландцы стали законодателями для военно-морской формы всех флотов мира. Но произошло это уже в середине XIX века. В моду вошли короткий бушлат, брюки-клеш и куртка с глубоким вырезом на груди – та самая «матроска». И вот с последней тельняшка стала смотреться очень нарядно и выигрышно.

Начиная с 1862-1866 годов тельняшки начинают появляться и в России. А это как раз время глубоких реформ, в том числе в армии и на флоте. Поэтому не удивительно, что начальник Адмиралтейства великий князь Константин Николаевич включает этот полезный элемент одежды в положение о новой морской форме. А старший брат-император 19 августа 1874 года его утверждает.

Тельняшка мгновенно полюбилась русским морякам. «Нижние чины надевают ее по воскресеньям, в праздничные дни, при увольнении на берег и во всех случаях, когда требуется быть щегольски одетым», — писал о тельняшке один из морских офицеров.

В отличие от остальных стран полоски на ней были не пестрыми, разноцветными, а белыми и синими. Это и есть русская тельняшка, 150 лет которой сейчас и отмечаем.

Матросы называют тельняшку «душой моряка». А сами русские моряки прославили ее на весь мир. Прежде всего своей беспримерной храбростью. В «сухопутные» атаки они ходили не в камуфляже, а в тельняшках.

Да так отчаянно, что фашисты прозвали их «морскими дьяволами» и убегали, завидев матросов. Так что отмечают еще и феномен психического оружия тельняшки. Поэтому не случайно, что тельняшка теперь есть во всех родах войск Российской Армии, только полоски разных цветов. Но они все однотонные. Такова традиция русской тельняшки.