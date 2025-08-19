Каких русских женщин называли «бой-баба»

Считается, что русская женщина и в горящую избу может войти, и коня на скаку остановить. А в период правления Екатерины II даже появилось выражение «бой-баба», которое употреблялось в отношении женщин с мужским характером.

Царские замашки

Детство императрицы прошло в окружении мальчишек. Она принимала активное участие в драках, училась владеть оружием и никогда не жаловалась, предпочитая самостоятельно разбираться со своими обидчиками.

Взойдя на престол, Екатерина II стала законодательницей новой моды с очевидной женской эмансипацией. Это явление можно назвать протофеминизмом: при ней дамы начали увлекаться верховой ездой, фехтованием и стрельбой из огнестрельного оружия. При дворе частенько стали устраиваться женские дуэли, но их участницы строго соблюдали введённое государыней правило «До первой крови».

Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Женщины выясняли отношения с помощью оружия и ранее в Европе. Так что русские просто переняли европейскую традицию. Но по сравнению с жительницами Старого Света русские представительницы прекрасного пола выглядели более решительно. Как раз для таких красавиц и придумали термин «бой-баба». Примечательно, что женские дуэли проходили с голым торсом.

Леди с мужским характером

Словарь «Академик» утверждает, что частицу «бой» следует переводить с английского языка, как в словах «ковбой» или же «бойфренд». Получается, что «бой-баба» – это женщина с мужскими чертами характера.

В России это слово имело скорее положительную окраску, тогда как аналогичные словосочетания в других языках означали порой мужеподобную особу, легко дающую волю кулакам.

В русском языке существует ещё одно выражение – «бой-девка». Им, как правило, характеризовали девочек, которые не понимали, драться, лазать по деревьям, откровенно высказывать своё мнение – неприлично для будущих леди.

Считалось, что из таких дам обязательно вырастет «бой-баба». Многим был очевиден и обратный процесс – якобы если «бой-баба» возьмётся за воспитание ребёнка женского пола, то из неё непременно получится «бой-девка».