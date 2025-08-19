Лучшие на Тихом океане: как уничтожить авианосец и не заметить этого

Летопись подводной войны на Тихом океане полна не только трагических эпизодов, но и курьезных. К числу таковых может быть отнесена история командира американской подлодки Генри Мансона. Он считал себя победителем японского авианосца, но после войны выяснилось, что хотя Мансон действительно одержал такую победу, но вовсе не тогда, когда он сам думал.

© history.navy.mil

Кто сколько потопил?

Во время Второй мировой войны на Тихом океане американские подводные лодки вели широкомасштабные действия против торгового судоходства и ВМС Японии. Докладывая о результатах атак, командиры субмарин часто преувеличивали свои успехи. Командование же ВМС хотело точно знать, чего в реальности добились подводники.

Отделить зерна от плевел, то есть подтвержденные данные от оверклейма, должен был Объединённый комитет армии и флота, образованный в начале 1943-го для выяснения японских потерь на море от подлодок, авиации, мин и так далее. Комитет использовал разные источники: доклады подводников, данные разведки, сведения, полученные от пленных, и трофейные документы. Прорыва в этой работе удалось достигнуть уже после капитуляции Токио, когда тот предоставил победителям данные о японском флоте, включая списки его потерь во время войны.

Правда, эти данные оказались неполными и неточными, поскольку порой сами японцы не знали, что произошло с тем или иным судном, обозначенным как пропавшее без вести. И все же комитету удалось детализировать потери многих японских судов и военных кораблей на предмет их названий, тоннажа, даты и места гибели, что позволило привязать их к атакам конкретных субмарин.

В 1947 году комитет закончил свою работу, опубликовав окончательные отчеты о результативности американских подводников. Выяснилось, что тоннаж потопленных американскими субмаринами японских судов был завышен вдвое: из заявленных подводниками побед на 10.689.800 т удалось подтвердить только 5.320.094 т.

Разумеется, многие командиры субмарин пытались это оспорить. Они утверждали, что во время исследования были допущены ошибки. Безусловно, в работе комитета таковые имелись, но это не означало, что в целом его выводы были неверны. Более того, его исследование не только отнимало, но и возвращало подводникам их победы. Примером здесь служит история Генри Мансона, которого сначала лишили звания победителя авианосца, но затем признали одним из наиболее удачливых подводников, действовавших в Тихом океане.

Курица и авианосец

Мансон был одним из ветеранов подплава США. За время войны он успел покомандовать несколькими подводными лодками. Первую из них, устаревшую субмарину S-38, он принял под свою руку в январе 1942-го, начав на ней воевать в Юго-Восточной Азии. Первого успеха Мансон добился 8 августа того же года, когда, удачно атаковав у Рабаула японский войсковой конвой, потопил транспорт «Мейо Мару».

После этого он увел S-38 в США на капитальный ремонт. Но так как офицеры-подводники с боевым опытом были на вес золота, Мансона перевели на «Кревалль», новую субмарину типа «Балао». Ее боевые возможности были несоизмеримо выше прежней лодки Мансона: 10 торпедных аппаратов, а не четыре, 21 торпеда на борту вместо 12 и куда большая автономность плавания.

Naval History and Heritage Command /history.navy.mil

В первом боевом походе осенью 1943-го «Кревалль» действовала у Филиппин. Прибыв на позицию, Мансон решил сначала разведать обстановку. 9 ноября он остановил филиппинское рыболовное судно, чтобы выяснить, есть ли поблизости японцы. Рыбаки охотно ответили на его вопросы, за что получили с «Кревалль» мешок риса, а взамен подарили подводникам связку бананов и живую курицу. Последняя оказалась настолько тощей, что ее решили не отдавать в руки кока на камбузе, а шутливо объявили талисманом лодки.

Противника «Кревалль» нашла на следующий день, когда восточнее острова Миндоро американцы заметили японский конвой. Нападать на него в светлое время суток было опасно, поскольку японцы могли заметить перископ лодки. Но Мансон все же атаковал вражеские суда 10 торпедами. Результат атаки увидеть не удалось: эскорт конвоя быстро вычислил местонахождение субмарины и загнал ее на глубину. Однако Мансон считал, что как минимум один из вражеских транспортов торпедирован.

После этого «Кревалль» продолжила действовать у Филиппин, совершив новое нападение на японское судоходство 15 ноября. Тем утром на подходах к Маниле Мансон заметил судно, шедшее зигзагом. Это было «Кёкко Мару», в составе небольшого конвоя направлявшееся в Манилу с грузами для японской армии. Американцы не заметили другие суда конвоя и решили, что перед ними одиночный транспорт. Сблизившись с «Кёкко Мару», Мансон выпустил торпеды, успев увидеть в перископ поражение цели, прежде чем появились японские корабли ПЛО.

Спустя три дня, вечером 18 ноября, к северо-западу от Манилы подлодка засекла радаром группу кораблей. Сблизившись с ними, Мансон решил, что перед ним эскортный авианосец, сопровождаемый эсминцами. Для его атаки командир «Кревалль» выбрал несвойственную подлодке тактику торпедного катера. Не погружаясь, субмарина на большой скорости пошла прямо на авианосец и, когда до того оставалось чуть более километра, выпустила в цель шесть торпед. Раздалось несколько взрывов. Но лодке, попавшей под плотный огонь японцев, пришлось быстро погрузиться.

Последние торпеды в этом походе «Кревалль» выпустила в неизвестное судно 26 ноября. Мансон решил, что судно было потоплено. После этого лодка вернулась на базу с победными вымпелами и курицей-талисманом.

Докладывая о своих результатах, Мансон честно сказал, что не видел гибель авианосца, поскольку «в то время я был гораздо больше заинтересован в спасении собственной шкуры, чем в сборе исторических свидетельств». Тем не менее командование засчитало ему победу, решив, что он потопил неизвестный авианесущий корабль и несколько судов почти на 30 тыс. т. За это Мансон был награжден Военно-морским крестом.

В январе-феврале 1944-го «Кревалль» действовала в Южно-Китайском море, где совершила несколько артиллерийских и торпедных атак. Из них особенно выделяется нападение 15 февраля на японский конвой М-12. По нему Мансон выпустил девять торпед, заявив о торпедировании пяти судов. Командование опять сочло поход успешным, записав на счет «Кревалль» пять судов почти на 20 тыс. т потопленными и еще четыре на 20 тыс. т поврежденными. Поэтому Мансон был награжден Крестом вторично и переведен на штабную работу. Но ненадолго, так как в июле 1944-го ему поручили командовать «Рэшер», подлодкой типа «Гато», уже год воевавшей на Тихом океане. На ней Мансон совершил лишь один поход, на зато по его результатам попал в число лучших подводников на Тихом океане.

Охота на крупного зверя

К 1944 году подлодки США активно использовали тактику «волчьей стаи», благодаря которой район Формоза – пролив Лусон превратился в кладбище японских судов. Поэтому неудивительно, что в своем первом походе на «Рэшер» Мансон должен был действовать у Лусона в паре с лодкой «Блуфиш», как поисково-ударная группа. 25 июля обе лодки вышли в море и к 6 августа прибыли на позиции. В этот же день «Рэшер» обнаружила и атаковала небольшой конвой, потопив при этом судно «Широганесан Мару». Но после этого в районе «Рэшер» и «Блуфиш» настало затишье – в течение двух недель они не смогли обнаружить целей для атаки.

Тем временем к Маниле приближался важный японский конвой HI-71, состоявший из крупных войсковых транспортов и танкеров и имевший мощный эскорт. Радиоразведка США знала о его движении к Филиппинам, благодаря чему к конвою начали стягиваться все подлодки, находившиеся у пролива Лусон. Первой конвой обнаружила «Редфиш», передавшая его координаты на другие субмарины. Ее сигнал приняла «Рэшер», оповестившая о враге «Блуфиш» и еще одну лодку «Ратон».

Мансон заметил HI-71 поздним вечером 18 августа, насчитав в нем около 15 судов в охранении шести военных кораблей. Пошел дождь, но, по мнению командира «Рэшер», такая погода была идеальной для ночной атаки. В 21:22 он выпустил первые торпеды по, как он думал, огромному танкеру, который исчез в яркой вспышке мощного взрыва. После этого «Рэшер» торпедировала еще несколько крупных судов. В итоге она выпустила по конвою весь боезапас, после чего наблюдала, как японцев атакуют другие лодки. Когда нападение завершилось, Мансон повел свою субмарину в Перл-Харбор, где ее ждал долгий ремонт.

Прибыв на базу, командир «Рэшер» доложил о своих действиях. Ознакомившись с докладом, командование решило, что в этот раз Мансон потопил пять судов на 45.700 т и повредил еще четыре на 22 тыс. т. Это был лучший результат, которого когда-либо за один поход добивалась американская подлодка. Мансон был награжден в третий раз, после чего его отправили работать инструктором в школу подводников, где он и встретил конец Второй мировой.

Перерасчет успехов

После войны комитет изучил результаты походов Генри Мансона. Итог расследования получился двояким. Во-первых, было установлено, что 18 ноября 1943-го Мансоном не был потоплен авианосец (японцы тогда вообще не понесли потерь). Но зато, во-вторых, выяснилось, что он все же может считаться победителем авианосца. Оказалось, что дождливым вечером 18 августа 1944-го «Рэшер» потопила эскортный авианосец «Тайо», большой танкер «Тейо Мару», небольшое судно, а также войсковой транспорт «Тейя Мару» (бывший французский лайнер «Арамис») – второе по величине судно, уничтоженное подлодками США на Тихом океане. Таким образом, результат похода «Рэшер» с учетом успеха 6 августа 1944-го вырос до 50.137 т. Получилось, что в общеамериканском зачете подводников Мансон уступает только Джозефу Инрайту, потопившему японский авианосец-гигант «Синано».