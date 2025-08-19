Четыре запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам

Во все века в разных странах для женщин существовали многочисленные запреты, связанные с одеждой, занятиями, общением. По большей части, они похожи во всех уголках мира. Но Япония — страна необычная, и запреты для женщин здесь — совсем не такие, как везде. Итак, что же запрещено женщинам в Японии?

Взбираться на гору Омине

Гора Омине в префектуре Нара, также известная как гора Сандзё, — одна из священных гор для последователей духовного учения сюгэндо.

Сюда восходили отшельники-ямабуси, считая, что путь к вершине Омине позволит им отрешиться от материального мира и приблизиться к миру духовному. Считалось, что присутствие женщин помешает отшельникам идти духовным путем, создав им соблазны.

По склону горы Омине много веков проходит паломническая тропа к синтоистским святыням Кумано — и это единственное место на горе, где могут находиться женщины. Но подниматься выше, к храму Оминесандзи, им запрещено. В утешение женщинам, по соседству есть другая гора, Инамура, которую здесь называют «женской Ониме». Туда дамам вход, конечно же, разрешен.

Сегодня тропы горы Омине по-прежнему популярны среди туристов, однако современные туристические группы продолжают соблюдать запрет. Как рассказывают местные экскурсоводы, вряд ли кто-нибудь будет пытаться перегораживать путь женщине, если она решит направиться к вершине, однако местные жители гордятся своей историей, включая и эту странную вековую традицию, и могут быть очень недовольны кощунством.

Принимать участие в борьбе сумо и связанных с ней ритуалах

Ассоциация сумо Японии не так давно заявила, что, поскольку женщинам веками было запрещено появляться на площадке сумо и вообще иметь отношение к этой борьбе, то нарушать этот запрет с их стороны было бы оскорблением предков.

Это заявление было сделано в ответ на попытки позволить приглашать женщин хотя бы для вручения призов сумоистам. Но руководители сумо Японии остались непреклонны.

Удивительно при этом, что в Япони, параллельно с мужским, существует и женское сумо — оннозумо. Этот спорт развивается с XVIII века, и им занимается множество японских женщин самых разных возрастов. Правда, в статусе профессиональных спортсменов им отказывают — онназумо существует лишь на любительском уровне.

Останавливаться в капсульных отелях

Формального запрета для женщин пользоваться капсульными отелями не существует, однако практически на всех таких гостиницах в Японии висит табличка: «Только для мужчин».

Капсульные отели завоевали в Японии популярность не так давно. Изначально они были предназначены для двух категорий постояльцев — для бизнесменов, которым необходимо заночевать рядом с офисом, чтобы с утра пораньшеотправиться на работу, и для загулявших пьянчужек, живущих в пригородах мегаполисов, которые, засидевшись в барах, пропустили поезд до дома.

Обе эти категории в Японии состоят исключительно из мужчин, так что хозяева отелей решили оградить их от разлагающего влияния слабого пола. До сих пор лишь четыре капсульных отеля в Японии соглашаются пускать на постой женщин, и все они находятся в мегаполисах: это «Асахи Плаза» в Осаке, «Грин Плаза» в Токио и «Найн Ауэрз» с двумя отделениями — в Киото и токийском аэропорту Нарита.

Работать суши-шефом

Опять-таки, официального запрета на этот счет не существует — и все же женщин-поваров, готовящих суши, в японских ресторанах не найти днем с огнем. Сами японцы имеют на этот счет целый ряд весьма необычных объяснений.

Так, как считает Дзро Оно, владелец ресторана «Сукиябаси Дзиро», имеющего три мишленовских звезды, женщины не имеют право быть суши-шефами из-за менструаций.

«Профессионал должен обладать стабильным вкусом и воплощать его в пище, ноу женщин существует менструальный цикл, а значит, их вкус колеблется, он несбалансирован, и на кухне им делать нечего».

Другие повара утверждают, что женские руки теплее мужских, и из-за этого женские прикосновения к суши могут уничтожить их тонкий вкус. В общем, у каждого специалиста найдется свое объяснение, но все они едины в своем нежелании допускать женщин до приготовления суши в ресторанах.