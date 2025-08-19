Наталья Гончарова: малоизвестные и неприятные факты о супруге Пушкина

Жизнь Натальи Николаевны Гончаровой прошла в тени супруга, Александра Сергеевича, поэтому о жене Пушкина широким массам известно совсем немного. Но, оказывается, жизнь этой женщины изобилует интересными моментами, причем далеко не всегда позитивными.

Познакомьтесь с 5 фактами из жизни любимой женщины поэта, которые она с радостью бы скрыла от всех.

Дочь сумасшедшего алкоголика

Отец Натальи Гончаровой, Николай Афанасьевич, страдал психическим заболеванием, которое делало жизнь его семьи невыносимой. Официально считалось, что недуг вызван падением с лошади, произошедшем в 1810 году, но как современники, так и супруга утверждали, что виной всему было пристрастие мужчины к алкоголю.

© Николай Афанасьевич Гончаров — отец Натальи

Когда наступало обострение, Николай Афанасьевич метался по дому с ножом, угрожая жене и детям. В такие моменты Наталья Ивановна, забирала трех дочерей и уезжала в поместье к отцу мужа, Афанасию Гончарову. Дедушка души не чаял во внучках, а особенно в Наталье. Он ни в чем не отказывал любимице, покупая ей дорогие наряды и украшения, поэтому Гончарова росла достаточно избалованным ребенком.

Легкомысленная потеря ребенка

Наталья Гончарова подарила мужу четверых детей, но пятого малыша она потеряла. Произошло это исключительно по вине самой Натальи Николаевны, которая не хотела отказываться от развлечений. Будучи на достаточно серьезном сроке, жена поэта не пропускала ни одного бала, не делая себе ни единой поблажки.

На одном из светских раутов Гончарова так безудержно танцевала, что у нее открылось сильное кровотечение и произошел выкидыш. Можно сказать, что пятый ребенок стал жертвой легкомыслия собственной матери.

Пощечина мужу

Всем известно, что Александр Сергеевич Пушкин был большим любителем женщин и нередко изменял своей супруге. Гончарова отлично была об этом осведомлена, да и сам поэт не слишком скрывал свою не слишком строгую натуру. На одном из балов Пушкин так увлекся посторонними дамами, что вызвал у Натальи Николаевны приступ ярости.

Женщина перестала танцевать и удалилась в конец зала, подальше от разошедшегося супруга. Когда Пушкин подошел к ней узнать, что заставило ее прервать танец, Гончарова влепила ему увесистую пощечину. Русский поэт имел легкий характер и перевел все в шутку. Присутствовавшим при неприятном объяснении друзьям он со смехом рассказал, что, наконец, узнал, насколько у жены тяжелая рука.

Шутки над внешностью

Наталья Николаевна считалась красавицей, но был у нее и небольшой недостаток внешности — легкое косоглазие. Пушкин, который подшучивал над всеми вокруг, не упускал случая иногда сострить и по поводу своей супруги. Александр Сергеевич мог назвать свою жену «Моя косая Мадонна», что первое время приводило ее в ярость, но потом она привыкла.

Со временем женщина смирилась с острым языком своего гениального мужа и перестала остро реагировать на его не злые, но немного обидные подколы.

Роман с государем

Пушкин был не слишком верным мужем, но жена, похоже, платила ему той же монетой. На одном из придворных балов совсем еще юную красавицу заметил император Николай I. Монарх начал оказывать девушке знаки внимания, которые та охотно принимала.

Гончарова проводила немало времени в обществе государя, что вызывало массу неприятных для ее мужа слухов. Судя по всему, они были далеко не беспочвенными, по крайней мере, так считают множество самых авторитетных пушкинистов. Существуют упоминания неверности жены поэта и в дневниках современников, которые не давали повода усомниться в своей объективности.