Цена человека: как в России можно оказаться в рабстве

В XXI веке, увы, Россия остаётся страной, где ещё есть трудовое и сексуальное рабство. Многие из нас, стоя на остановке, ожидая нужный транспорт, наверняка видели объявления о помощи и работе, о месте для ночлега. Это вполне может как раз оказаться ловушкой.

Наша задача сейчас – не стенать, а понять, как преодолеть зло. А самое первое, как известно, это то, что предупреждённый – вооружён.

Бесплатный сыр – в мышеловке

Как рассказывает в разговоре с «Комсомолкой» юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина, есть несколько путей, которыми неопытные и доверчивые люди попадают в рабство.

Так, первым является вербовка. Человека могут завлечь на принудительные работы на рабовладельца под разными предлогами. Это избавление от нарко- или алкогольной зависимости, трудоустройство, восстановление/получение документов, поиск места для ночёвки.

Вторым «методом» может быть самостоятельное «попадание», когда человек сам откликается на такое объявление. Те самые объявления на столбах, остановках, подъездах.

Чтобы понять, что тут что-то не то, следует понять: если в объявлении указано, что берут на работу всех: безработных, без образования, пенсионеров, студентов и инвалидов, значит, явный подвох.

Также следует обратить внимание на зарплаты и прочие «опции». Если здесь речь идёт о суммах выше рынка, «помощи с проживанием» или переездом, то тоже следует понимать, что это явный риск.

Красивая жизнь «по объявлению»

Третьим вариантом является похищение человека. Могут это сделать прямо с улицы, поздно вечером или ночью.

«Часто это делают, когда идут последние электрички. Вербовщик пытается завязать разговор, предлагает пойти с собой. Потом гражданина просто берут под руки и заталкивают в автомобиль», - рассказала Файрушина.

Есть свои «тонкости» и в секс-рабстве. Тут пути те же, однако есть и дополнительный вариант: когда жертву уговаривает её же подруга (часто в обмен на освобождение или повышение в рабской «конторе»).

Ещё вариант с фальшивым, обманным замужеством. Это когда девушка уезжает за границу, но вместо красивой жизни попадает в бордель.

Организуется всё очень хитрым образом. Женщина должна сама купить себе билет на свои деньги, сама оформить документы и выехать. Это делается для того, чтобы полиция не вышла на след вербовщика.

Ни за понюшку табака

Примечательно и то, что вербовщики – это тоже специфичная прослойка в этом «бизнесе». Они могут быть самостоятельными людьми, никак не связанными с рабовладельцами.

Могут и быть их рабами. И завлекать людей в эти преступные сети для того, чтобы ему повысили заработок, дали более престижную работу или освободили.

Коли речь о «бизнесе», то стоит понять, каковы в нём «расценки». По словам людей, борющихся с этим злом, из года в год «ценник» не меняется.

За индивида, который занимается принудительным трудом, скажем, на стройке, дают 50 000 рублей. За того, кто занят попрошайничеством – 60 000 рублей.

«Отдам в добрые руки»

Особый «ценник» на детей – это 200-300 тыс. рублей за одного ребёнка. Суммы, как можно видеть, небольшие.

«Детей продают в трудовое рабство, для попрошайничества, принудительного брака, секс-рабства, съёмок порнографии», - замечает Файрушина.

Ситуация с рабством детей, конечно, вопиющая сама по себе. Часто женщины сами продают своих детей. В соцсетях раньше вообще были открытые группы. Они прямо так и именовались: «Отдам ребёнка в хорошие руки».

Когда таких объявления стало уж слишком много, по ним стали работать полицейские. Ныне найти подобное объявление стало намного сложнее, но сама практика не исчезла полностью.

Теперь такие «дела» обделываются через посредников, и продавец и покупатель ребёнка не общаются напрямую и не видят друг друга. Бывает, детское рабство завуалировано под суррогатное материнство. Это когда женщины намеренно рожают ребёнка на продажу.

Как бороться?

Что же делать, если вы подозреваете, что ваш близкий попал в рабство? Понятно, что первым делом следует обращаться в полицию – и даже не сомневаться.

Пропавшего поместят в специальную базу, он будет числиться в розыске. Даже если он не будет обнаружен сразу, его смогут найти при проверке работного дома, например.

Также не мешает обратиться в поисково-спасательные отряды и СМИ. Рабство – это как раз тот случай, когда огласка необходима.

Да, отметим, что существует уголовное законодательство по данному поводу. Рабский труд (его использование) карается сроком до пяти лет.

Если жертв рабовладельца было несколько, или были вовлечены дети, то это уже до 10 лет лишения свободы. Сексуальное насилие в рабстве карается по своим, отдельным статьям.

За рабство, организованное группой лиц, санкция повышается, это уже до 15 лет. То же самое – если в рабстве жертвам были нанесены тяжкие телесные повреждения, или кто-то был убит.