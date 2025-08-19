Многие думают, что зрачок – это что-то вроде черного шарика внутри глаза. На самом деле, это просто отверстие. Через него свет попадает внутрь глаза и достигает сетчатки. Сам зрачок не имеет структуры и кажется черным, потому что свет, попавший в глаз, почти полностью поглощается.

Но если это просто дыра, почему на фотографиях со вспышкой зрачки иногда выглядят красными? Все дело в яркой вспышке: зрачок не успевает среагировать и сужается слишком медленно. Свет проникает глубоко внутрь и отражается от сосудистой оболочки, богатой кровеносными сосудами – именно поэтому зрачки на фото «светятся» красным.

Зрачок умеет сужаться и расширяться, как диафрагма камеры, чтобы регулировать количество света. Так что на самом деле вы видите не его самого, а отсутствие света.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @TripleFlacko.