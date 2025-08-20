Народные приметы на 21 августа: что нельзя делать в этот день

День примечателен сильными вихревыми ветрами. По легенде, они весь год находятся на цепи, а в эту пору вырываются, бродят по миру, поднимают пыль столбом, наводят простуду на людей.

На Мирона гадали на мечту. Человек выходил на перекресток и загадывал желание. Если ветер дул прямо в лицо, то скоро оно осуществится. При этом не рекомендовали что-то поднимать на пересечениях дорог.

Сельчане собирали бруснику и ежевику. Из них варили варенье, компоты, джемы. А грибники отправлялись в лес за опятами.

Считается, что 21 августа нельзя идти на важную встречу против ветра - все может закончиться неприятностями и разочарованиями. Нельзя держать на кого-то обиду и злиться - к неприятностям.

Согласно поверьям, не рекомендуется заниматься домашней работой - можно сильно пораниться.

Нельзя поднимать что-либо на перекрестке - вместе с вещью можно подхватить порчу.

Нельзя запирать входные двери на замок. Через них в дом входят достаток и благополучие.