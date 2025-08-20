20 августа — Всемирный день лени

Всемирный день лени и День рождения Чебурашки: какие праздники отмечают в России и мире 20 августа
20 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день лени, День рождения Чебурашки и День музыкальных шкатулок.
Всемирный день лени
Всемирный день лени появился в 2012 году в городе Итагуи в Колумбии. Этот праздник призван напомнить, что жизнь — это не только работа, и продуктивного труда не бывает без отдыха. 20 августа колумбийцы выносят на улицу свои кровати, развешивают гамаки, переодеваются в пижамы и целый день демонстративно ничего не делают.
День рождения Чебурашки
День рождения Чебурашки отмечают 20 августа, так как именно в эту дату в 1966 году вышла первая повесть про этого персонажа. В этот праздник следует почитать книги, а также посмотреть фильмы и мультфильмы о Чебурашке.
День музыкальных шкатулок
В День музыкальных шкатулок можно найти старинную или новую модель этого устройства и послушать мелодию, которую оно воспроизводит. Также в этот праздник некоторые люди создают собственные музыкальные шкатулки или посещают музеи и выставки, связанные с ними.