Рыбакам попался сом больше человеческого роста

В британском графстве Беркшир двое рыбаков поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста. Об этом сообщает издание Maidenhead Advertiser.

Рыба попалась Дейву Барретту и Адаму Оливеру, отправившимся на двухдневную рыбалку у водоема New Farm Fisheries. Первые сутки улов оказался скромным. Сом клюнул только к исходу второго дня. По словам Баррета, сначала он думал, что снасть зацепилась за дно — с такой силой тянула рыба.

Борьба с сомом заняла около получаса. Лишь через двадцать минут он начал уставать, и рыболовы впервые увидели его своими глазами. Из-за небывалых размеров рыба едва уместилась в подсачек.

Длина сома составляла 193 сантиметра, а его вес рыбакам так и не удалось узнать точно. Когда они попытались его взвесить, он сломал весы. Рыбаки подозревают, что рыба весила около 40 килограммов.

