Как Великое княжество Московское стало Россией

На картах мира встретить слова «Россия» или «Русь» можно было далеко не всегда. В древности многие современные российские территории контролировало Великое княжество Московское. Позже князьям потребовалось искать новое название, которое в ходу и сегодня.

Когда русские стали русскими

О том, что слово «Россия» является заимствованным, известно абсолютно точно. Правда, изначально оно не имело никакого отношения к Древней Руси. Так, в библейской Книге Иезекииля упоминается северный народ Рош. В VI веке н.э. сирийский хронист Захарий Ритор также «селит» эту народность на север.

В IX веке свирепые русы стали совершать набеги на византийские земли и опустошать города империи. Вскоре византийцы стали называть страну, откуда приходили «обидчики» Ρωςια.

В конце XIV века в болгарском источнике впервые встречается название Русия. С этого момента оно начинает употребляться чаще и чаще, в итоге войдя в XVII веке окончательно в обиход.

Приставка «всея Руси», означавшая территориальные «претензии», впервые появилась в титуле киевского митрополита Константина II, занимавшего кафедру в 1167-69 годах. Так как русские митрополиты были греками, то произносили слово «Русиа, Росиа» на свой манер, один вариант из которых со временем и прижился у наших предков.

Во главе всех

Но Московское княжество было одним из нескольких. В течение XIV-XV веков «одеяло на себя перетягивали» Тверь, Новгород, Рязань и другие города. При этом Московия вела ещё и идеологическую борьбу: московские князья часто награждали себя приставками «всея Руси», правда, не имеющими отношение к реальному положению дел. Но даже тогда московские русские не называли своё государство Московией, а в официальных документах Ватикана оно и вовсе именовалось «посольством государя Белой Рутении».

Название «Московская Русь» великий князь использовали неохотно. Данный термин означал то, что где-то есть ещё какая-то Русь, отличная от Московской.

Так как Московская Русь желала сделаться единственным русским государством, а московский великий князь – единственным государем над всеми русскими землями, то пришлось в спешном порядке «переименовываться». И вот Великое княжество Московское стало Россией.

«Российская эпоха» официально началась с женитьбы московского великого князя Ивана III на византийской царевне Софье. С этого момента в деловой переписке, а тем более в дипломатических документах, начинает фигурировать греческое слово «Росиа/Русиа». Оно уже означало не одно из русских государств, а единое целое. Но самое главное – легитимное.