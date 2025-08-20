Любовь зла: судьба главного советского многоженца Юрия Ладжуна

Главный советский многоженец Юрий Ладжун получил за совершение преступлений один из самых суровых приговоров в истории СССР. При этом за то время, что велось следствие, жертвы брачного афериста периодически умоляли пожалеть его.

© Кадр из фильма «Следователь по особо важным делам»

Учёный и капитан дальнего плавания

В середине XX века советские сыщики отчаянно пытались найти коварного обольстителя, который «гастролировал» в поисках одиноких сердец по огромной стране. Впервые же о преступлении вполне реального Остапа Бендера в милицию сообщила одна из «мадам Грицацуевых» во второй половине 60-х годов. Вскоре аналогичные заявления посыпались как из рога изобилия.

Так, 30-летняя Наталья Орловская рассказывала, что познакомилась с московским научным работником Николаем Пущиным. Ухажёр пригласил её в кино, потом в ресторан. Поразил Пущин Орловскую разговорами о науке, умением делать оригинальные комплименты. В какой-то момент аферист обмолвился, что поиздержался в дороге. Дама тут же одолжила 250 рублей. С этими деньгами Юрий Ладжун и пропал.

В Кемерове мошенник в ресторане обокрал подвыпившего физика-ядерщика, в Минске его жертвой стала наивная горожанка по имени Надя. Девушке Ладжун наврал о том, что является учёным, которого преследуют агенты иностранных спецслужб. Радостная Надя согласилась уже на следующий день выйти замуж за светило отечественной науки. Правда, наутро после первой брачной ночи новоиспечённый супруг вместе с ценными вещами, подаренными на свадьбу, исчез. А в Одессе Ладжун сыграл роль капитана дальнего плавания, что позволило ему провернуть очередную аферу с замужеством.

Любовь зла

Правоохранителям удалось выйти на след брачного афериста благодаря информации, полученной от гатчинской буфетчицы, которую преступник безуспешно пытался охмурить. Ладжун изначально с обвинениями не соглашался, но в итоге под тяжестью улик всё же сдался. Сыщикам он признался – никогда зарабатывать деньги честным путём и не планировал.

В ходе следствия было установлено – жертвами обманщика стали 72 женщины. Одну из них Ладжун, прежде чем обворовать, убил.

Суд приговорил «альфонса» к высшей мере, то есть к расстрелу, хотя его жертвы просили смягчить наказание. Но апелляционная инстанция в итоге оставила приговор без изменений.