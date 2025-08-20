Почему ленивые живут дольше

Уинстон Черчилль дожил до 91 года, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр тоже умер в 91 год, а Королева-мать (мать британской королевы Елизаветы Второй) умерла в 101 год. Всех их объединяет лишь одно, — они никогда не занимались спортом. При этом некоторые спортсмены, особенно бегуны, наоборот, покидали этот мир, не дожив даже до 50. Жизнь без движения невозможна, но нужно ли убиваться в спортзале и на беговых дорожках? Читайте в материале «Газеты.Ru», подготовленном ко Всемирному дню лени вместе с экспертами.

Теория о том, что лень — залог здоровья, принадлежит доктору медицинских наук из Университета Фульда (Германия), специалисту в области геронтологии и психологии Петеру Аксту. Его концепция заключается в том, что каждому человеку от рождения дано определенное количество жизненной энергии, и чем быстрее человек эту энергию потратит, тем быстрее для него наступит старость.

Поэтому для здоровья и долголетия полезно лениться и долго спать, а интенсивные занятия спортом могут причинить организму вред, считает Акст.

Среди доказательств своей теории ученый приводит несколько примеров из жизни, например, Владимир Куц, мировой рекордсмен в беге на 5 и 10 тысяч метров, умер в 48 лет от инфаркта. Спустя 10 дней после берлинского марафона скончались 58-летний датчанин и 38-летняя бегунья из Панамы. И это лишь малая часть случаев, описанных ученым. С другой стороны, люди, не занимавшиеся спортом, такие как Черчилль, Королева-мать и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, перешагнули отметку в 90 лет.

Поможет ли лень прожить до 100 лет?

Однако научных данных, подтверждающих прямую связь между низкой физической активностью и увеличенной продолжительностью жизни, нет, подчеркивает старший генетик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анастасия Сивакова.

«Наоборот, большинство исследований показывают, что умеренная физическая активность способствует увеличению продолжительности жизни и улучшению ее качества. Ленивость сама по себе не является фактором долголетия. Скорее, активный образ жизни помогает поддерживать здоровье и снижать риск хронических заболеваний. Регулярные умеренные нагрузки способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, повышают работоспособность и снижают риск многих заболеваний. В то же время чрезмерные или неправильно подобранные нагрузки могут привести к травмам или осложнениям», — отметила генетик.

С этой точкой зрения согласен и другой специалист — врач-кардиолог флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе. По его словам, назвать лень защитным фактором для здоровья нельзя.

«Спорт, регулярная физическая активность положительно влияют на состояние сосудов, сердца, улучшают кровообращение, активизируют метаболические процессы в организме. И отсюда следует, что предположение о возможном положительном влиянии гиподинамии и, тем более, лени на жизненный прогноз выглядит несколько противоестественным. Лень в обывательском понимании этого термина вряд ли может как-то позитивно влиять на качество жизни и коррелировать с ее продолжительностью. Ведь лень ассоциируется часто с малоподвижным образом жизни, а это, в свою очередь, уже является одним из ведущих факторов риска развития очень серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение, варикоз. Каждое из этих заболеваний очень серьезное. Самостоятельно или в совокупности они привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Поэтому, с точки зрения официальной медицины, я бы воздержался от поддержки этой теории», — рассказал Шубитидзе.

При этом периоды отдыха и снижения активности позволяют организму восстановиться и снизить стрессовые нагрузки.

«Например, ленивое поведение в виде отдыха или сна помогает организму восстанавливаться после физических нагрузок или стрессов. Однако чрезмерная пассивность может привести к ухудшению здоровья — например, к ожирению или снижению мышечной массы. Важно соблюдать баланс между активностью и отдыхом. Также надо помнить, у людей малоподвижный образ жизни часто сопровождается ожирением, нарушением метаболизма и хроническим воспалением, что негативно влияет на экспрессию генов, связанных с регенерацией и защитой клеток. Генетические исследования (например, GWAS — полногеномные ассоциативные исследования) показывают, что полиморфизмы в генах, связанных с метаболизмом (FTO, PPARG), могут усиливать негативные эффекты сидячего образа жизни», — заключила Сивакова.

Спорт спорту — рознь

Физическая активность в целом положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни. А вот интенсивные и профессиональные виды спорта, особенно с высокой нагрузкой на суставы и сердечно-сосудистую систему, могут повышать риск травм и заболеваний.

«Если мы говорим о профессиональном спорте, то он, в принципе, довольно травматичен для организма, потому что для него характерны очень серьезные нагрузки, буквально на грани возможного. Если мы говорим о любительском спорте или о так называемой физкультуре, то они, как правило, никакого негативного влияния на организм не оказывают. Единственное, что такие занятия нужно проводить вместе с профессиональным инструктором, чтобы он смог оценить ваше телосложение, массу тела, физическое состояние и хотя бы на начальных этапах мог корректировать эти занятия. Конечно, если заниматься бездумно, с чрезмерной нагрузкой, то можно повредить и позвоночник, и связки, и суставы и в перспективе заработать болезнь», — отметил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

А ранние смерти спортсменов, по словам врачей, это единичные случаи. И искать в них закономерность не нужно.

«Важно разделять профессиональный спорт и любительский. Спортсмены знают, что не могут заниматься профессиональным спортом всю жизнь. Это очень серьезные нагрузки, которые регулярно получает организм. Однако если человек всю жизнь занимался спортом, а затем резко бросил, то у него процесс реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как инфаркт, может быть сложнее. Поэтому важно поддерживать физическую активность на протяжении жизни. Люди, которые активны на протяжении всей жизни, обладают высоким потенциалом для восстановления, реабилитации при возникновении сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Сеченовского Университета, профессор Евгений Ачкасов.

Что касается профессионального спорта, то известно, что он, наоборот, организму может навредить.

«Профессиональный спорт не всегда полезен для здоровья. Давайте рассмотрим примеры, когда молодые культуристы умирают. Например, известен случай, когда культурист по прозвищу Динамит ушел из жизни в молодом возрасте. Почему это происходит? Дело в том, что у людей с большим объемом мышц сердце может не справиться. Возникает несоответствие между объемом мышц и возможностями сердца. Если говорить проще, то при больших нагрузках сердце может не выдерживать. Или, например, у спортсменов, которые постоянно тренируются, сердечная мышца может гипертрофироваться. Это так называемый синдром спортивного сердца, который может привести к проблемам в будущем», — отметил Ачкасов.

Правильно подобранная физическая активность полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно не переусердствовать, чтобы не навредить здоровью. Особенно это касается людей, которые не привыкли к регулярным тренировкам. Поэтому при занятиях спортом важно ежегодно проходить углубленное медицинское обследование. А если вы решили начать занятия спортом без опыта, особенно в пожилом возрасте, то обязательно перед этим нужно сходить к врачу, чтобы определить нагрузки.

«Рекомендуется заниматься кардио 2–3 раза в неделю. Оптимальная длительность кардионагрузки — 30–60 минут, а ее интенсивность подбирается с учетом преследуемой цели, типа телосложения, тренированности, общего уровня физической активности. Кардиотренировки полезны для большинства людей, но есть определённые группы, которым они могут быть противопоказаны или требуют особой осторожности. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с дыхательной системой, травмами или заболеваниями опорно-двигательного аппарата, беременные и люди с диабетом, нарушением функции щитовидной железы или другими хроническими заболеваниями должны проконсультироваться с врачом перед началом кардиотренировок», — дополнил кардиолог Шубитидзе.

Как лениться с пользой?

Лень эволюционно полезна как механизм оптимизации энергии и стимул для инноваций (колесо, компьютер и т. д.), но только в форме осознанных пауз, отмечает клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

«Лень — комплексный феномен. Ее польза или вред зависят от контекста, продолжительности, осознанности и состояния человека. Полезная лень — это «стратегическая пауза», инструмент оптимизации, способ услышать себя и дать мозгу пространство для скрытой работы. Исследование моллюсков Канзасского университета показало, что виды с низким метаболизмом (условно «ленивые») выживали чаще активных, так как экономили ресурсы для критических ситуаций. У людей этот механизм сохранился: лень включается при переутомлении или отсутствии мотивации как защита от перегрузок», — рассказала Уманова.

При этом лень может быть и симптомом скрытых проблем (психических, физических, эмоциональных) и вести к стагнации.

«Хроническое бездействие — сигнал для проверки здоровья. Простыми словами: «Лениться тактически можно, жить лениво нельзя!». Среди тревожных признаков: ощущение чувства вины и тревоги из-за своего бездельничества, потеря интереса ко всему, пренебрежение базовыми потребностями (не мыться, не готовить еду, не убираться из-за лени) и отсутствие удовлетворения после отдыха — это сигнал, что что-то не так. Такая лень часто маскирует серьезные проблемы: гормональные сбои, дефицит витаминов, анемию, депрессию, синдром хронической усталости. Все это — повод обратиться к врачу», — рассказала психолог.

По ее словам, важно уметь «лениться правильно».