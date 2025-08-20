В 1945 году Красная армия спасла жизни миллиону американцев

По американским подсчётам, если бы не разгром Квантунской армии, Вторая мировая война продолжалась бы ещё год

Несмотря на капитуляцию своего главного союзника - Германии, летом 1945 года Япония оставалась достаточно мощной военной силой. Императорская кадровая армия располагала в общей сложности шестимиллионной армией, в распоряжении которой было 10 тысяч самолётов и 500 боевых кораблей. Поэтому японцы чувствовали себя вполне уверенно и готовились к затяжным боям на подступах к своей метрополии. И это упорство вызывало всплеск пессимистических оценок у американского командования в отношении сроков окончания войны на Тихом океане.

Судьба «лилий»

До этого события развивались стремительно. В январе американцы высадились на острове Лусон, 23 февраля овладели столицей Филиппин Манилой. Захват основных Филиппинских островов позволил ВМС США блокировать перевозки в Японию стратегических материалов из южных районов. Господство на акватории южных морей перешло к американцам. А в марте 5-й флот США высадил десант на острове Иводзима. При этом, несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел с кораблей и бомбардировку с воздуха, сухопутным войскам пришлось вести напряжённую борьбу с японцами за каждый квадратный метр.

К лету 1945 года американцам стало понятно, что у них недостаточно сил и средств для высадки десантов на основные японские острова. Но, как уже известно, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, унесшая 450 тысяч жизней, была предпринята не для того, чтобы уравнять силы с противником, а чтобы «произвести впечатление на Советский Союз». Впрочем, эти факты хорошо известны, а вот об уничтожении американцами 150 тысяч мирных жителей острова Окинава и гибели, практически убийстве, «Отряда лилий» знают немногие.

…1 апреля американские войска высадились на острове Окинава. В той операции со стороны союзников участвовало свыше 1300 кораблей, в том числе 20 линкоров, 33 авианосца, 32 крейсера и 83 эсминца, а также большое количество самолётов. Войска вторжения насчитывали свыше 450 тысяч человек. Американцам сразу же удалось захватить два аэродрома. Однако окончательного успеха удалось достичь только в третьей декаде июня.

© Американские солдаты атакуют японские позиции на Окинаве под прикрытием огнемётного танка M4 «Шерман».

Борьба за Окинаву носила ожесточённый характер. Находившаяся на острове 32-я японская армия оказала упорное сопротивление (были мобилизованы и все проживающие на острове мужчины в возрасте от 17 до 45 лет). Обе стороны понесли значительные потери в кораблях, авиации и личном составе. Японская армия потеряла до 90 тысяч человек, жертвой этих боёв стали также 150 тысяч жителей острова. «В огне сражений погибли даже школьники и школьницы, которых зачислили в обслуживающий персонал армии. Трагедия "Отряда лилий" как бы предрекла печальную судьбу мирных японских граждан в предстоящем решающем сражении за метрополию», - отмечают исследователи.

«Отряд лилий» был сформирован 23 марта 1945 года из школьниц старших классов Окинавы и преподавателей средних школ, которые должны были работать медсёстрами в полевых госпиталях, устроенных в пещерах. Школьницы доставляли раненых с поля боя и ухаживали за ними. 18 июня 1945 года командование решило распустить отряд. Школьницам приказали покинуть пещеры и идти домой. Выйдя из укрытий, девушки попали под огонь американских войск, которые, как это у них принято, стреляли по всему, что движется.

Американский «огненный шторм» продолжался пять дней, в результате большинство девушек погибли под осколками бомб и снарядов. Некоторые совершили самоубийство из-за опасений быть изнасилованными американскими солдатами. 7 апреля 1946 года в память о погибших перед Музеем мира в Токио был открыт памятник, на котором перечислены имена 211 погибших школьниц и 16 учителей.

За того американского парня

Японский план «решительного сражения», рассчитанный на отражение наступления американской армии, и с материальной, и с идеологической стороны был противоречив. Это понимали в Токио, поэтому Высшим советом по руководству войной было рекомендовано вести войну до победного конца, черпая силы из «принципа вечной преданности императору» и решимости «превратить землю монархов в поле сражения».

Проще говоря, японское руководство за спасение монархии готово было принести в жертву весь народ. При этом часть военного руководства даже настаивала на том, чтобы в случае оккупации метрополии перебраться вместе с императором на материк и продолжать сопротивление американцам силами Квантунской армии.

Но это самый «пожарный» вариант. На самом деле японцы весьма основательно готовились к решительному сражению на собственной территории. И американцы, понеся неожиданно большие потери на Иводзиме и Окинаве, не исключали, что сопротивление японцев на территории самой Японии окажется ещё более упорным.

Объединённый разведывательный комитет США пришёл к следующему выводу: «Донесения разведывательных органов и опыт по захвату различных островов в Тихом океане заставляли думать, что овладение островом Кюсю и особенно островом Хонсю будет связано с тяжёлой борьбой и потребует от американцев больших человеческих жертв».

По утверждению британского историка Джона Эрмана, вероятные потери союзников определялись в 1 миллион человек. Учитывая всё это, Объединённый комитет начальников штабов США пришёл к выводу, что война может продлиться до конца 1946 года. Поэтому будущее представлялось в достаточно мрачном свете. В Вашингтоне сознавали, что большие человеческие потери и затяжная войны окажут самое неблагоприятное воздействие на вооружённые силы и народ США, которые и так уже проявляли признаки усталости и не привыкли к столь тяжёлым утратам.

Последний и решительный бой за Микадо

Войну до «победного конца» японцы предполагали вести сухопутными войсками, которые в военных действиях на Тихом океане понесли сравнительно небольшие потери. В результате тотальной мобилизации, проводившейся с начала 1944 года по август 1945 года, вооружённые силы Японии увеличились почти вдвое. Если в конце 1943 года в императорской армии насчитывалось 3,8 млн человек, то к августу 1945 года уже 7,2 миллиона.

При этом японское командование развернуло в армейской среде широкую пропагандистскую кампанию по разъяснению целей и задач «войны до победного конца», доказывало реальность длительного сопротивления американо-английским армиям и выражало уверенность в победе, которая будет завоевана «в последние пять минут». И это было совсем не сложно, поскольку основная масса вооружённых сил Японии и так была обработана в духе фанатичной преданности императору.

Из чего исходили японские правящие круги, настаивая на том, чтобы борьба продолжалась? Они учитывали, что США и Англия при всех их успехах не могли отрезать Японию от источников стратегического сырья. Из Маньчжурии поступала железная руда, сталь и каменный уголь, из Китая и Кореи - продовольствие. Япония продолжала контролировать обширные районы Восточной и Юго-Восточной Азии, богатые экономическими ресурсами, а в распоряжении японского командования находились во всех смыслах превосходящие сухопутные войска.

© Японская мина-ловушка, замаскированная под капусту.

Особенно заметную роль в сражениях за метрополию могла сыграть японская Квантунская армия, располагавшая многочисленными отборными частями и соединениями. К тому же на азиатском континенте продолжала исправно действовать военная промышленность. Кроме того, в основе японских расчётов лежала уверенность, что СССР не начнёт войну на Дальнем Востоке. А если Красная армия и перейдёт в наступление в Маньчжурии, то в этом случае Квантунская армия сможет продержаться не менее года.

При этом весной и летом 1945 года на территории Японии, Кореи и Маньчжоу-Го была проведена всеобщая мобилизация. Призванные направлялись в запасные полки и дивизии, расположенные преимущественно на юге Корейского полуострова, а также на острове Чеджудо (Сайсю), где в июле 1945 года формировались до 10 японских соединений.

Американская армия была усилена войсками, переброшенными из Европы, и готовилась к осуществлению плана «операций невиданных масштабов». По этому плану предполагалось сконцентрировать против Японии все наличные силы флота и авиации, перебросив их с восточного и западного театров военных действий, и в ноябре 1945 года силами 14 дивизий высадиться на юге острова Кюсю, а весной следующего года силами 25 дивизий осуществить вторжение на равнину Канто.

Учитывая трудности предстоящей операции на территории собственно Японии и факт существования главных сил японской армии на материке, США возлагали большие надежды на вступление, в соответствии с решениями Ялтинской конференции, Советского Союза в войну против Японии.

И этот день мы приближали, как могли

Анализ военно-стратегического положения Японии, сделанный советским руководством весной 1945 года, показал, что только быстрый разгром японской Квантунской группировки, освобождение Маньчжурии и Северной Кореи лишат Японию лучшей части её сухопутных войск и вынудят принять требование союзных держав о капитуляции. Но для этого советским Вооружённым силам предстояло в короткий срок разгромить японские войска численностью свыше 1 миллиона человек, сосредоточенные в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских островах.

Советское командование учитывало, что японское военно-политическое руководство имело большие возможности для усиления своей Квантунской группировки за счет войск, находившихся в метрополии и Китае. При подготовке к проведению кампании на Дальнем Востоке учитывалось и то, что наши войска будут сражаться с недостаточно изученным противником на новом театре военных действий, который по своим природным и климатическим условиям резко отличается от европейского.

Советская ИСУ-152 и пехота во время марша в Маньчжурии.

© waralbum.ru

© Советская ИСУ-152 и пехота во время марша в Маньчжурии

Заблаговременно осуществлённые предварительные мероприятия позволили в мае - июле 1945 года приступить к крупнейшей по масштабам стратегической перегруппировке войск. На Дальний Восток было направлено большое количество стрелковых, танковых, механизированных, артиллерийских, авиационных и других соединений и частей. Одновременно проводились межфронтовые и внутрифронтовые перегруппировки на расстояние до 1 тыс. км и более. В ходе всесторонней подготовки и проведения дальневосточных операций, отличавшихся беспрецедентным пространственным размахом, широко использовался опыт, приобретённый на других фронтах Великой Отечественной войны.

Вступление в войну Советского Союза произвело ошеломляющее воздействие на японские правящие круги. Лишь теперь у императора, министра-хранителя печати Кидо, премьер-министра Судзуки, министра иностранных дел Того, морского министра Ионай, а также у других дзюсинов (японских сановников) и руководящих деятелей правительства появилось твёрдое намерение прекратить войну.

19 августа, видя полную бесперспективность дальнейшего сопротивления, противник почти повсеместно остановил боевые действия, начал складывать оружие и сдаваться в плен. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало акт о безоговорочной капитуляции.