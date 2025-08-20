Корабли в бутылках: как создаются самые необычные морские сувениры

Среди сувениров на морскую тематику самыми популярными считаются модели парусников в бутылках. Удивительные миниатюрные копии фрегатов, галеонов и каравелл помещают в стеклянную емкость с узким горлышком. Многие уверены, что мастера отпиливают у бутылки дно, помещают туда корабль, а затем аккуратно приклеивают назад. Но это не так. Технология создания таких сувениров гораздо сложнее и интереснее.

Считается, что первые модели парусников в бутылках появились примерно 500 лет назад. Конечно же, создавали их моряки, которые отлично знали устройство кораблей и были мастерами на все руки. Появился этот вид «рукоделия» благодаря… скуке. Хорошо известно, что парусники зависели от ветра. При слабом ветре или во время штиля громада парусов не нуждалась в особом внимании и у матросов появлялось свободное время.

Миниатюрные макеты изготавливали из дерева, а такелаж из шнурков, свитых из волокон настоящих канатов. Что касается бутылок, то их на флоте всегда было достаточно, так как настоящий моряк не обходился без крепких напитков. Морские волки использовали в качестве основного инструмента ножи, а для особо тонкой работы сами изготавливали инструменты из подручных материалов.

Хобби для терпеливых

Процесс создания корабля в бутылке состоял из множества этапов.Сначала умелец создавал модель вне емкости. При этом она состояла из нескольких частей. После этого разобранный кораблик помещали в бутылку и начинали финишную сборку. Мастер начинал от донышка, постепенно продвигаясь к горлышку. Только таким образом он мог выполнять работу, не заслоняя себе обзор.

Большую роль играла длина горлышка. Это было место, наиболее затрудняющее работу. Поэтому в таре с длинной и тонкой горловиной собирали модели с меньшей детализацией. А вот короткое и широкое горлышко предоставляло большой простор для творчества, но такое изделие выглядело менее эффектно.

Самой ответственной задачей была установка мачт с парусами. Они крепились к палубе корабля по принципу шарнира, и к каждой прикреплялась нитка. Когда модель была в сборе, мастер тянул за нити, и мачты занимали свои места, а паруса и такелаж расправлялись.

В наши дни создание кораблей в бутылках — это не только сувенирный промысел. Во многих странах это еще и одна из дисциплин судомоделирования. Мастера соревнуются между собой в уровне детализации модели, показывая удивительную точность. Стоит сказать, что создание такого корабля занимает немало времени. В зависимости от сложности работы оно занимает от нескольких недель до полугода.