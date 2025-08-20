Сколько платили сотрудникам спецслужб СССР

18 марта 1954 года в Советском Союзе появился Комитет государственной безопасности. Этому ведомству, предтечей которого считается НКВД, суждено было стать самым загадочным. Режим конспирации соблюдался даже внутри, но одно известно точно – сотрудники, то есть чекисты, не бедствовали, получая от государства достойную зарплату.

От получки до получки

В роскоши купались, конечно, не все сотрудники КГБ. Большая часть чекистов могла рассчитывать на средний заработок – в середине 70-х годов это 200-220 рублей. Столько, например, получал офицер младшего командного состава в областном УКГБ. Офицер внешней разведки ПГУ КГБ СССР Валерий Курилов вспоминал, что этих средств едва хватало на то, чтобы обеспечить семью с двумя детьми.

К началу 80-х годов старший разведчик получал по 150 рублей ежемесячно, а за аналогичную должность в «Альфе» (Группа «А» Седьмого управления КГБ СССР) полагалось на 40 рублей больше. Полковник в областном управлении «конторы» в 1985 году уже мог рассчитывать на 400 рублей.

Действовал также северный коэффициент – 50% зарплаты. Но его «плюсовали» не сразу. Он начислялся по 10% за каждые полгода службы. Так, через 3 года достигался порог в 50%, который больше не рос. Кстати, превышать 240 рублей доплата тоже не могла.

Агенты в полях

Чекисты работали не только в кабинетах, но и под прикрытием. В таком случае действовала следующая схема. Если официальная зарплата в «учреждении прикрытия» была выше, чем оклад в КГБ плюс доплаты, то разница подлежала возврату ведомству. В противном случае Комитет доплачивал необходимую сумму.

Были предусмотрены и ведомственные льготы: служебные автомобили, служебные дачи, отдых и лечение в подведомственных санаторно-курортных и лечебных учреждениях. Старшие офицеры КГБ получали возможность отовариваться в закрытых спецраспределителях. Продукты в них реализовывались более высокого качества, да и ассортимент значительно отличался.

Внештатным или секретным сотрудникам выдавались служебные удостоверения с надписью «КГБ». Их называли «всесильными карточками». И действительно, с такими документами можно было и на зарубежную командировку рассчитывать, и на карьерный рост, и на прочую поддержку.