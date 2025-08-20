Первое предательство: как Мазеп стал гетманом и самым богатым человеком в Европе

В апреле 1687 года был подписан вечный мир с Польшей, после чего русско-казацкое войско в 150 тысяч человек во главе с Василием Голицыным отправилось в поход против Крымского ханства. Но далеко уйти они не смогли, так как татары подожгли степь. Неудача привела к тому, что власть в Левобережной Украине благодаря предательству перешла к Ивану Мазепе.

Скажи мне, кто твой друг

Своё умение приспосабливаться Мазепа продемонстрировал ещё в 1669 году, когда примкнул к протурецкому гетману Петру Дорошенко, уйдя со службы польскому королю. Новый «шеф» дал подчинённому важное поручение – отправиться в Крым просить военной помощи у орды. Но на пути запорожские казаки взяли Мазепу в плен.

Атаман Сирко фактически спас пленного, отправив его гетману левобережной Украины Ивану Самойловичу. Оттуда Мазепу «командировали» в Москву, где он довольно быстро нашёл «путь» к местной знати, рассказав о планах Дорошенко. Спустя некоторое время он поступил на службу к Самойловичу, где вошёл в число казацкой старшины.

Но и в новой должности верностью Мазепа не отметился. Заручившись поддержкой Москвы, генеральный есаул вместе со своими подельниками сместил гетмана. Примечательно, что Мазепа писал донос не только на своего «приятеля» Самойловича, но и на его сыновей, которых он воспитывал с детства. В итоге предатель добился своего и стал гетманом Украины.

Прирученный гетман

Историки сходятся во мнении, что Мазепа был выгоден московской власти, а поэтому ему и помогли занять важный пост вопреки народной воле. В Москве нестабильность положения Мазепы понимали, а поэтому в Батурине, столице левобережного гетманства, разместился полк московских стрельцов – чтобы оперативно подавлять возникающие бунты.

В результате череды предательств Мазепа стал не только самым богатым человеком Царской России, но и Европы. Историк Виктор Мисан утверждает, что украинский гетман владел 500 тысячами крепостных (четверть населения Левобережной Украины на тот период). В качестве сравнения можно привести «багаж» соратника Петра I князя Меншикова. В его собственности находилось «всего» 100 тысяч крестьян. Так что Мазепа был человеком не только хитрым и дальновидным, но и расчётливым. Эти качества смогли обеспечить ему безбедное существование вплоть до самой смерти в 1709 году.