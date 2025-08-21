Спасатели оценили шансы на спасение альпинистки с пика Победы

Эксперты считают, что возникла критическая ситуация с российской альпинисткой Натальей Наговициной, и провести спасательную операцию - уже четвертую - будет крайне затруднительно. Это очень опасно для самих спасателей.

Радио KP.RU, ссылаясь на председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко, который сам покорил Пик Победы, пишет: если Наталья выживет, то это будет настоящим чудом.

По его словам, Пик Победы является самым суровым и серьезным семитысячником.

"На носилках человека нести - сами спасатели могут упасть в пропасть", - высказался он о перспективе спасения женщины.

"Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами", - добавил Яковенко.

Между тем началась четвертая операция по спасению альпинистки. Подъем может занять порядка пяти дней.

О том, что спасателям будет крайне сложно помочь застрявшей на пике Победы в Киргизии женщине, также высказался вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Напомним, уже больше недели 47-летнюю туристку не могут спустить с самого опасного и сурового пика-семитысячника. Судя по имеющимся данным, там она находится порядка девяти дней без еды в разорванной ветром палатке. Наталья сломала ногу на отметке в 7000 метров еще 12 августа. Оказав женщине первую помощь, ее напарник отправился за подмогой.

В ТГ-каналах прошла неподтвержденная информация о том, что женщина больше не подает признаков жизни и неподвижно лежит в спальнике. Это по данным на 20 августа.