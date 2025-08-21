Как земляне получили уникальное окно в прошлое Луны

Международная команда под руководством доктора Джулии Магнарини из Музея естественной истории в Лондоне впервые изучила образец лунного грунта, доставленного миссией "Аполлон-17" в 1972 году. Почти полвека контейнер оставался запечатанным, и только теперь учёные добрались до него. Внутри они обнаружили следы древнего оползня.

Анализ показал: в образце сохранились обломки горной породы, расположенной неподалёку от места его изъятия. Поверхность фрагментов была покрыта тонким материалом, который оказался результатом разрушения самих обломков. Это дало возможность реконструировать процесс движения оползня и подтвердить гипотезу о его существовании.

Причина катастрофы остаётся загадкой. По одной из версий, её мог спровоцировать удар астероида, образовавшего крупный кратер и вызвавшего сход массы породы с Южного массива. Именно тогда на Луне появилась так называемая "светлая мантия" - яркая полоса на поверхности, давно привлекавшая внимание астрономов. Новое исследование подтверждает, что это действительно остатки древнего обвала.

"Эти обломки многое говорят нам о том, как формировался оползень и каким образом перемещался материал, - отмечает Джулия Магнарини. - Мы фактически получили уникальное окно в прошлое Луны".

Таким образом, старый образец, десятилетиями хранившийся под замком, подарил науке новое доказательство масштабных геологических процессов на спутнике Земли.