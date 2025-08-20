История женщины, похудевшей на 127 кг

Жительница Великобритании начала худеть, чтобы остаться в живых, и сбросила 127 килограммов без операций. Об этом она рассказала Need To Know.

© Lenta.ru

По словам Сюзанны Эванс, проблемы с лишним весом начались у нее в 2008 году. Тогда не стало отца женщины, она была беременна и просто стала заедать стресс. Это привело к тому, что к 2014 году она не могла передвигаться без инвалидной коляски. В 2018 году вес Эванс достиг 195 килограммов, и врачи заявили, что ей осталось жить около месяца. Они утверждали, что, если женщина не сбросит лишний вес, ее органы начнут отказывать.

Эванс призналась, что боялась оставлять своих детей без матери. Женщина села на диету, отказалась от сахара и увлеклась ходьбой. Сначала, как вспоминает Эванс, она могла сделать всего пару шагов, а потом уже сама выгуливала собаку. В конце концов ей удалось похудеть на 127 килограммов.

Женщина продолжает вести здоровый образ жизни. Она заявила, что счастлива в новом теле.

«И я так горжусь собой за то, что смогла это сделать», — отметила Эванс.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании похудел на 123 килограмма благодаря операции, чтобы снова иметь возможность водить машину. По словам мужчины, он решился на хирургическое вмешательство, когда перестал помещаться за рулем.