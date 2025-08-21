Народные приметы на 22 августа: что нельзя делать в этот день

Наши прапрадеды верили, что в эту пору есть дела, которые можно делать, а есть и те, которыми запрещается заниматься - они до добра не доведут.

Так, хозяйки с утра ставили тесто на блины и оладьи - считалось, что эти блюда как символы солнца принесут в жизнь радость и успех. Другие блюда из молока не готовили.

В этот день прабабушки начинали сушить травы и зелень на зиму, чтобы они сохранили летнее тепло и аромат. 22 августа старались проводить в семейном кругу за приятной беседой.

Также хорошо было посетить рынок или ярмарки - это время считалось успешным для покупок и заключения договоров. В этот день рекомендовалось завершать все начатые дела и отдавать долги.

Хозяйки не выпускали 22 августа коров на свободный выпас, считалось, что у них может испортиться молоко. Нельзя было надевать черную или темную одежду, чтобы не притянуть к себе несчастья и беды.

Не дозволялось спешить и суетиться - иначе вообще ничего из задуманного не свершится.

Женщины не надевали 22 августа украшения из металла - боялись забрать на себя вину за чужие ошибки. Запрещалось потирать руки - это могло привести к бедности.

Не разрешалось пить алкоголь и переедать - считалось, что этим человек навлечет на себя большие неприятности.