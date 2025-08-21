Как тибетский монах «закодировал» Высоцкого

Представители творческих профессий, как правило, неравнодушны к алкоголю. Популярный советский бард Владимир Высоцкий не стал исключением. Тяга к спиртному у музыканта была настолько сильной, что он часто оказывался в глупом положении. Но при этом побороть зависимость самостоятельно не получалось. Помог тибетский монах, который одним рассказом закодировал Владимира Семёновича.

© Кадр из фильма «Вертикаль»

Пьянка за сценой

Публицист, литературовед, литературный критик и историк Борис Соколов в своей книге «Самоубийство Владимира Высоцкого» отмечал – артист прекрасно понимал, что зависим от напитков с градусами. Неоднократно он пытался бросить пить, но периоды просветления сменялись запоями, во время которых Высоцкий часто оказывался в шаге от гибели. Так, перед одним из спектаклей Владимир Семёнович выпил стопку бренди, а уже на сцене упал плашмя. Нередко артист забывал слова, нёс отсебятину и еле держался на ногах перед зрителями.

Предпринимая попытки бросить пить, Высоцкий пристрастился к наркотикам, которые также отрицательно воздействовали на его организм. Амфетамины, на тот момент плохо изученные, ему из французских аптек привозила Марина Влади. После очередной инъекции тяга к спиртному ослабевала, но соскочить с иглы становилось всё труднее и труднее.

Разговор о важном

Устав от такой сомнительной компании, Влади сама же отвезла барда к тибетскому монаху, который гостил во французской столице. Он рассказал Высоцкому притчу.

Однажды странник попросился переночевать в доме вдовы. Та поставила перед ним условие: «Я не выпущу тебя, пока ты не проведëшь со мной ночь, или не выпьешь вина, или не убьёшь мою козочку».

Странник, давший обет безбрачия, не мог позволить себе провести ночь с дамой. Не мог он и пригубить вина, так как ранее дал обет трезвости. И уж тем более он не имел права лишать живое существо жизни. Но нужно было выбирать. Мужчины решил, что вино – наименьшее из зол, а поэтому «опрокинул» стаканчик. Далее гость переспал с хозяйкой, а наутро убил козу.

Говорят, что после этой притчи Высоцкий задумался и надолго бросил пить. Впрочем, от печальной судьбы его это просветление не уберегло. Отказаться от наркотиков, на которые подсел, стараясь избавиться от алкогольной зависимости, Владимиру Семёновичу уже не удалось.