Бой при Ярославице: первая победа русских войск в Первой мировой войне

Кавалерия на протяжении тысячелетий была главной ударной силой любой армии мира. За исключением античности. Но с развитием техники ее роль прошла, уступив место «железным коням». Последнее крупное и чисто кавалерийское сражение в мире произошло 21 (8) августа 1914 года между австрийской и русской армиями у деревни Ярославице и русские тогда победили.

Русская армия показывала себя достойно во всех войнах, даже когда высшее командование похвастать такой же доблестью и умом не могло. О Первой мировой войне обыватель сейчас знает немного, только то, что началась в 1914 году и завершилась для нас революцией в 1917. Считалась империалистической, а значит все подвиги «во славу эксплуататоров» недостойны упоминания. А между тем это время беспримерных поступков и героизма. И этот бой уже через три недели после начала войны яркое тому свидетельство.

1 августа Германия объявила войну России, и та вступила в Первую мировую. 6 августа объявила войну Австро-Венгрия. По задумке Германии, они должны были вначале быстро разгромить Францию, а затем сосредоточить все силы на восточном фронте. На этот период основная задача была сдержать русскую армию.

Впрочем, они полагали, что пока не пройдет мобилизация, то опасаться особо нечего. А в России она всегда была неторопливой. Но русское командование не стало ее дожидаться и выдвинула имеющиеся силы Киевского округа, в основном конницу, к границе.

А затем и вошла в Галицию, которая тогда принадлежала Австро-Венгрии. Началась Галицийская битва, которая продлится до 21 сентября. В планах был быстрый разгром немцев, поскольку на затяжную войну ресурсов не хватало.

Австрийские войска делились на три части, каждая, по сути, была самостоятельной – общеимперскую армию, Ландвер и Гонвед. Последняя состояла из венгерский кавалерийских частей и это были отчаянные рубаки. Вот с ними наша конница и столкнется.

© Русские войска в Галиции

С началом войны командир русской 10-й дивизии генерал граф Федор Келлер прикрывал развертывание 3-й общевойсковой армии. В задачи также входило уничтожение такой же кавалерийской завесы со стороны противника. Дивизия состояла из двух бригад по два полка в каждой. В одной были драгунский и уланский полки, в другой гусарский и казачий. Численность 10 тысяч сабель.

На другой стороне эту задачу, прикрытие развертывания основных войск, выполняла 4-я австрийская дивизия под командованием Эдмунда Риттера фон Заремба. Дивизия состояла из двух бригад по два полка в каждой – по одному драгунскому и одному уланскому. В реальности в XX веке разницы между ними уже не было. Количество полков тоже, но вот численность в два раза больше русской – 20 тысяч человек.

У обоих дивизий были артиллерийские дивизионы и пулеметные роты. Как видим, строение обеих армий оказалось практически одинаковым. Только вот у австрийцев, а правильнее сказать в данном случае, венгров, численность полков оказалась в два раза больше, чего наши никак не ожидали. Но зато венгры уже отказались от использования пик, а в русских уланских и казачьих полках они еще были. И в том бою сыграют свою роль.

Есть еще один любопытный момент, который отмечают историки. Командир австро-венгерской дивизии хоть и имел приставку «фон» к фамилии Заремба был этническим славянином. А русский генерал Келлер – немцем. Вот такая причудливая судьба империй – они не бывают мононациональными.

Келлер получил донесение, что австрийская кавалерия движется навстречу соседней 9-й русской дивизии, угрожая взять в клещи, и принял решение помочь соседям. Дивизия выдвинулась навстречу противнику и утром 21 августа (8-го по старому стилю) увидела ее построенной в боевые порядки на холме у деревни Ярославице.

А дело в том, что разведка фон Зарембы тоже не дремала и доложила командиру, что на него идут русские полки. Поэтому дивизия быстро развернулась и всю ночь проскакала навстречу нашим. И имела возможность выбрать позицию. Да так, что спрятала часть войск за вершиной холма и наши не подозревали о численном перевесе.

Русские выстроились в одну линию и начали атаку – уланы и драгуны справа от холма, гусары – слева. Тут надо сказать, что Келлер считался лучшим кавалеристом русской армии, автором стратегии и тактики применения конницы в современном бою. Он очень много тренировал своих подчиненных, вплоть до того, что генерал Брусилов обвинил его в излишней жесткости в обращении с офицерами – все шишки доставались им, а не солдатам.

Его метод управления был прост. Подразделению изначально ставилась задача, а дальше оно уже действовало самостоятельно. Но слаженно. И так по цепочке. Для того и тренировал. Ровно также поступил и сейчас. «Держаться на уступе. Атаковать во фланг», — приказал Келлер уланам и драгунам.

Австрийские пулеметы не смогли их сдержать. Стоявшая в парадных мундирах австрийская конница ждала. Когда русские оказались примерно в 300 метрах в атаку ринулась и она.

В момент столкновения, согласно наставлению Келлера, русская кавалерия использовала пики, от которых австрийцы отказались как морально устаревших. А оказалось, что зря. По словам очевидцев, первая линия венгерских конников буквально поднялась в воздух и была выброшена из седел.

А дальше началась сеча. В это время Келлеру доложили, что русские сабли не пробивают австрийские каски и кожаные плащи. Тогда он приказал: «Бей их в морду и по шее!» Приказ мгновенно разошелся (выучка и тренировки!), и подсказка командира оказалась очень действенной.

Вот тут австрийцы и пустили в бой спрятанные за холмом силы. На русских направились две волны – в 6 эскадронов и следом еще 4 эскадрона. Венгры – отчаянные рубаки, после битвы стволы многих карабинов, которые были за плечами русских всадников оказались перерубленными. Такая вот сила удара.

Положение стало критическим, венгерским гусарам удалось пробиться к штабу Келлера. Тогда он скомандовал: «Штаб и конвой — в атаку!» И всего пара десятков всадников во главе со своим генералом опрокинули противника.

Судьбу боя решил 10-й Ингерманландский гусарский полк под командованием полковника Богородского, который согласно инструкции Келлера, подошел к месту боя как раз, когда наших атаковала последняя, третья волна австрийцев. А в этом полку отличился эскадрон ротмистра Ивана Барбовича, который атаковал и захватил вражескую артиллерию на стратегическом холме.

Противник дрогнул и начал отступление. Но спокойное кавалерийское отступление невозможно, оно всегда, абсолютно всегда, превращается в бегство. Так случилось и на этот раз. Русские преследовали противника пока не выдохлись их собственные лошади. Переправиться через речку Стрыпу убегавшие не смогли – там их ждали казаки Оренбургского полка. Так что рассеялись уж кто как смог.

© Пленные австрийские и немецикие солдаты

Потери австрийцев оказались 969 человек убитыми и ранеными, в плен попало 250 кавалеристов и 400 пехотинцев. А еще 300 лошадей, 8 орудий и вся штабная документация 4-й дивизии. Русские в бою потеряли 150 бойцов.

В России известие о победе под Ярославице восприняли с восторгом! Начальник дивизии генерал-лейтенант Федор Келлер и командир одной из бригад генерал-майор Василий Марков были награждены орденом Святого Георгия 4-й степени. Многие офицеры – Георгиевским оружием, а Ингерманландский полк – Георгиевским штандартом.

Ведь это была первая победа русских войск в Первой мировой войне. И последним чисто кавалерийским сражением в мировой истории.