Почему чемпионом становится не каждый

Ученые давно бьются над парадоксом: почему одни люди часами понимают тяжести в спортзале, но никак не могут обзавестись мышечным рельефом, а другие только проходят мимо зала, но им обладают. Отчасти его объяснили немецкие ученые из Университета Планка.

Они выяснили, что мутация в гене AMPD1, унаследованная современными людьми от неандертальцев, снижает эффективность работы мышц и выработки энергии. Этот вариант встречается у современных европейцев, и его носители очень редко становятся элитными спортсменами.

Ученые предполагают, что культурные и технологические достижения у неандертальцев и людей могли снизить необходимость в максимальной мышечной производительности, позволив этому гену сохраниться до наших дней. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.