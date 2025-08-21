Пара нашла сокровище во время ремонта кухни

В Великобритании пара случайно обнаружила клад XVII века во время ремонта на своей ферме в Западном Дорсете. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Роберт и Бетти Фукс нашли около 100 монет времен первой английской гражданской войны, когда углубляли пол на кухне своего коттеджа в Саут-Пуртон. Сокровища, спрятанные в керамическом горшке, включали золотые монеты времен Якова I и Карла I, а также серебряные полкроны, шиллинги и шестипенсовики эпохи Елизаветы I.

«Однажды вечером муж позвал меня и показал находку — все монеты были аккуратно сложены в ведре», — рассказала Бетти Фукс.

Сокровища, получившие название «Пуртонский клад», недавно были проданы на аукционе Duke’s за 75 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Эксперты Британского музея установили, что монеты поместили под пол между 1642 и 1644 годами, когда местные жители прятали ценности от мародерствующих войск.

Дорсет в XVII веке был стратегическим регионом, где сталкивались интересы роялистов и парламентариев. Многие зажиточные семьи меняли политические симпатии в зависимости от обстоятельств. Владельцы клада, вероятно, не пережили военный конфликт или не смогли вернуться за своими сбережениями.

«Если бы мы не решили опустить пол, монеты до сих пор оставались бы там», — отметила Бетти Фукс.

Найденные артефакты позволяют историкам лучше понять быт обычных людей в один из самых смутных периодов британской истории. Это уже второй подобный случай в графстве — в 2019 году фермер из Девоншира обнаружил клад серебряных монет XIV века при вспашке поля.

