Рыбак из Великобритании Гэри Ньюман поймал 34-килограммовую тигровую рыбу-голиафа. Это произошло во время экспедиции по африканской реке Конго, пишет издание The Daily Mirror.

В качестве наживки мужчина использовал мертвую рыбу-бульдога. Это помогло выманить монструозную хищницу, которая известна набором из 32 острых, как бритва, зубов. «Рыба сорвалась очень быстро, как это обычно делают голиафы. По весу я сразу понял: это крупный экземпляр, — признался журналистам 48-летний британец.

Тигровая рыба-голиаф (мбенга) считается африканским аналогом пираньи. Бытует мнение, что ее боятся даже крокодилы. Мужчина сфотографировался с хищницей, после чего отпустил ее в речку, так как данный вид очень уязвим.

Ранее на этой неделе рыбак в Германии поймал зеркального карпа весом свыше 40 килограммов. Удача улыбнулась электрику по имени Йорг Шлегель. Длина рыбы составила свыше 1,2 метра.