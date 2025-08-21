«Русские сыграли, как бразильцы»: уникальная победа сборной СССР

21 августа 1955 года национальная команда впервые в истории встретилась с действующими чемпионами мира.

© Архив РФС

«Первый шаг к нормализации отношений с Германией»

Главным трофеем мирового футбола в то время владела сборная ФРГ, или, как тогда у нас говорили – Германской Федеральной Республики (ГФР). Годом ранее немцы смогли в финале ЧМ-54 победить сборную Венгрии – знаменитую «золотую команду» Пушкаша, Кочиша и Цибора – и впервые стали чемпионами мира. Таких сильных соперников сборная СССР на своём пути ещё не встречала, но особой робости перед грозным соперником игроки не испытывали.

Ажиотаж перед игрой был огромный. По официальным данным, стадион «Динамо» вмещал 54 тысячи зрителей, однако людей на трибунах было гораздо больше. По приблизительным оценкам, на футбольную арену всеми правдами и неправдами пробралось не меньше 70 тысяч человек. Среди зрителей были и иностранцы – около 1,5 тысячи приехали из ФРГ.

Поэт Евгений Евтушенко потом вспоминал, как он и его друг-фронтовик всерьёз опасались инцидентов между зрителями:

«Его просто трясло во время игры, он очень боялся конфликта на стадионе, который перерос бы во что-то более серьёзное. Но всё пошло по-другому, и этот матч оказался первым шагом к нормализации отношений с Германией».

«Могучая сила русского футбола»

Кроме политической подоплёки, матч был интересен и со спортивной точки зрения. После финала чемпионата мира немцы в следующих шести встречах играли не основным составом, но в Москву приехали в максимальной боевой готовности. В СССР Зепп Хербергер привёз 15 футболистов, семеро из которых выходили на поле в Берне.

И всё-таки наша команда ни в чём не уступала чемпионам мира. Проигрывая 1:2, во втором тайме сборная СССР устроила такой штурм ворот Херкенрата, что немцы дрогнули и пропустили два мяча за четыре минуты. Шансов отыграться у сборной ФРГ практически не было. Наши футболисты упустили ещё несколько хороших возможностей, но всё же победили – 3:2.

© Матч СССР – Германия 1955 г. // Архив РФС

Лев Филатов потом называл эту игру «матчем века», однако в 1955-м наша пресса отнеслась к победе достаточно сдержанно, а вот зарубежная пресса восхваляла советских футболистов: «Советская команда, – писал западногерманский спортивный еженедельник, – великолепной игрой доказала могучую силу русского футбола. Никогда ещё Советы не обладали таким великолепным игровым ансамблем».

Как условились летом 56-го, спустя год команды встретились снова, на этот раз встреча прошла в Ганновере. Немцы опасались Эдуарда Стрельцова – и не зря. Уже на третьей минуте он открыл счёт, Шефер быстро сравнял, однако Валентин Иванов забил второй. Есть вторая победа над действующими чемпионами мира!

© Газета «Советский спорт» от 23 августа 1955 г.

Следующего успеха пришлось ждать 22 года. За это время сборная СССР дважды сыграла с англичанами (2:2, 0:2), трижды – с бразильцами (0:3, 2:2, 0:1), уступила с минимальным счётом немцам, а затем пришёл черёд встреч со сборной Аргентины. Две игры с командой Менотти закончились одинаково – 1:1, а вот встреча с подопечными Карлоса Билардо ознаменовалась победой советских футболистов.

Сборная СССР готовилась тогда к Евро-88 и в марте приняла участие в представительном турнире в ФРГ. Чемпионы мира играли в немного ослабленном составе (отсутствовали Вальдано и Бурручага), но остальные победители ЧМ-86 были в строю. Наши футболисты провели яркий матч, показав отличную командную игру, и победили 4:2.

Источник фото: Getty Images

На пресс-конференции после встречи Билардо назвал игру достойной финала мундиаля, а Марадона заявил: «Русские показали выдающуюся игру, они сыграли против нас, как бразильцы!».

Следующие пять игр с действующими чемпионами мира выдающимися уже не назовёшь. В актив, пожалуй, можно занести только обидную ничью с немцами на Евро-92 да весёлые 2:2 с бразильцами в августе 96-го.

Матчи сборной СССР/России с действующими чемпионами мира

Дата Статус Город Матч

21.08.1955 ТМ Москва СССР – ФРГ – 3:2

15.09.1956 ТМ Ганновер ФРГ – СССР – 1:2

04.07.1965 ТМ Москва СССР – Бразилия – 0:3

21.11.1965 ТМ Рио-де-Жанейро Бразилия – СССР – 2:2

06.12.1967 ТМ Лондон Англия – СССР – 2:2

08.06.1968 ЧЕ Рим Англия – СССР – 2:0

21.06.1973 ТМ Москва СССР – Бразилия – 0:1

08.03.1978 ТМ Франкфурт-на-Майне ФРГ – СССР – 1:0

04.12.1980 ТМ Мар-дель-Плата Аргентина – СССР – 1:1

14.04.1982 ТМ Буэнос-Айрес Аргентина – СССР – 1:1

31.03.1988 ТМ Берлин Аргентина – СССР – 2:4

13.06.1990 ЧМ Неаполь Аргентина – СССР – 2:0

21.03.1991 ТМ Франкфурт-на-Майне ФРГ – СССР – 2:1

12.06.1992 ЧЕ Норрчёпинг ФРГ – СНГ – 1:1

28.08.1996 ТМ Москва Россия – Бразилия – 2:2

10.10.1998 ОЧЕ Москва Россия – Франция – 2:3

05.06.1999 ОЧЕ Париж Франция – Россия – 2:3

17.04.2002 ТМ Париж Франция – Россия – 2:3

01.03.2006 ТМ Москва Россия – Бразилия – 0:1

Последнюю победу над чемпионами мира наша сборная одержала в июне 99-го, когда на «Стад де Франс» были повержены французы. Тот матч давно вошёл в пантеон главных побед отечественного футбола. Спустя почти три года на том же стадионе сборная России добилась почётной ничьей, однако та игра больше запомнилась постоянными стычками и дракой в подтрибунном помещении.

Последний на сегодня матч с действующими чемпионами мира состоялся в марте 2006 года, когда наша сборная с минимальным счётом уступила Бразилии. Интересно, когда будет следующая подобная игра?