«Настоящий» Буратино: реальная история Пиноккио Санчеса

Во всём мире знают истории про Буратино и Пиноккио. Эти литературные персонажи полюбились многим, а произведения, описывающие их приключения, ещё долго будут занимать почётные места в детских библиотеках. Но неужели главный герой итальянской сказки – это плод воображения автора?

Реальный человек

В 2001 году команда археологов посетила итальянское старинное кладбище в Тоскане. Там они нашли гробницу Карло Коллоди, «отца» Пиноккио, но их внимание приковала соседняя надгробная плита. Там значилось имя «Пиноккио Санчес». Не поверив в совпадение, исследователи получили разрешение на проведение эксгумации. В гробу оказался частично деревянный человек. У Пиноккио при жизни были деревянные протезы на месте конечностей и даже носа. Пролить свет на загадочного прототипа литературного персонажа дальше помогли записи, найденные в местной церкви.

Выяснилось, что в 1790 в семье Санчес родился ребёнок, которого родители назвали Пиноккио. Через некоторое время стало понятно, что мальчик – карлик.

В восемнадцать лет Пиноккио отправился на войну за независимость Италии, откуда вернулся уже калекой. В ходе боевых действий он лишился ног и носа. Помочь парню решился медик Карло Бестульджи, который разработал деревянные ножные протезы и вставку в нос.

С ними Пиноккио стал зарабатывать себе на жизнь «деревянный человек» тем, что выступал на праздниках, ярмарках. Но однажды во время очередного представления артист упал при выполнении трюка и погиб.

История жизни, ставшая сказкой

Не исключено, что Карло Лоренцини (настоящая фамилия сказочника) мог лично присутствовать на выступлениях Пиноккио. К написанию сказки же он приступил, испытывая нужду в деньгах. Финал у повести оказался печальным. Главного героя Кот и Лис вешают на дереве. Но Пиноккио полюбился юным читателям и автору пришлось оживить его, превратив в итоге в человека. Книга обрела головокружительный успех, сделав Карло главным редактором детской газеты.

А вот потомок кузины писателя, основываясь на сохранившихся письмах, рассказал исследователям другую версию, объясняющую связь писателя и «деревянного человека». Якобы литератора поразила судьба несчастного калеки и он решил увековечить его жизнь на бумаге. Изначально планировалось написать тяжёлый рассказ для взрослых, но фантазия писателя вывела повествование в совершенно другое русло.

Сегодня Пиноккио – один из символов Италии. В 1956 году в родном городе писателя даже был открыт тематический парк, посвящённый персонажу. В нём располагались кукольные театр и мастерские, Страна дураков и Страна развлечений.