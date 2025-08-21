Зачем в СССР строили круглые дома

В СССР жилые многоэтажки в форме колец строили во многих городах. Но самые масштабные из них расположены в Москве. Когда-то планировалось возвести пять таких зданий, но успели построить только два. Эти необычные дома, каждый размером с большой стадион, до сих пор в строю. При этом жизнь в них немного отличается от обычной, в стандартном здании.

История появления круглых домов

В начале 70-х годов прошлого века в СССР строительство велось в грандиозных масштабах. К сожалению, советские дома не отличались разнообразием и были унылыми и однотипными. Поэтому однажды было решено украсить Москву круглыми многоэтажками, со свежим, не примелькавшимся дизайном.

Архитекторы и конструкторы принялись за работу. Оказалось, что воплотить в жизнь этот замысел было совсем несложно. Расчеты показали, что если сместить каждый квартирный блок всего на 6 градусов, можно получить идеально круглый дом с внушительным диаметром.

Проект, как это было принято в те годы, реализовали очень быстр. В начале 1972 года первый дом был готов и его 900 квартир приняли счастливых новоселов. Высокой государственной комиссии новостройка очень понравилась. Тут же было дано указание начать строительство следующей, а затем еще трех. Последний, пятый круглый дом, планировали заселить как раз к Олимпиаде-80. Таким образом планировали увековечить в бетоне пять олимпийских колец.

Как амбициозный проект разбился о реальность

Амбициозным планам московских властей не было суждено сбыться — второй дом был возведен к 1979 году и проект заморозили. Стоить такие гигантские кольца было дорого, а жильцы квартир в таких домах были не в восторге от эксперимента. Оказалось, что у новаторских зданий больше минусов, чем плюсов.

Из положительных моментов можно отметить, что дворы кольцевых многоэтажек получились уютными, несмотря на огромные размеры. Они неплохо защищены от ветров и зимой, особенно снежной, это очень приятно. Кроме этого, на первых этажах зданий разместили все, что только может понадобиться жильцам, от гастрономов и мастерских по ремонту техники до библиотек и сберкасс.

Особенности жизни в круглом доме

Но минусов, увы, было гораздо больше. Первая проблема, с которой столкнулись абсолютно все новоселы — это отсутствие в комнатах прямых углов. Помещения имели форму трапеции, что мешало поклейке обоев и расстановке мебели, которая в Союзе была стандартной, прямоугольной.

В квартирах, окна которых выходили во двор, ощущался недостаток естественного освещения, особенно осенью и зимой. Из-за этого жильцы были вынуждены больше платить за электроэнергию. Несовершенство коммуникаций, которые проектировались на скорую руку, привело к плохой естественной вентиляции. Из-за этого во многих квартирах очень скоро начала появляться плесень.

Что касается уютных дворов, то у них тоже есть существенный недостаток. Огромный бетонный колодец создает эхо, из-за которого даже не самые громкие звуки становятся оглушительными.

В наши дни многие из этих проблем уже не так критичны. Теперь вытяжки и системы вентиляции помогают бороться с сыростью, а металлопластиковые окна защищают от посторонних звуков. Нестандартную планировку многие относят даже к плюсам круглых домов. Несмотря на это, желающих купить жилье в этих двух многоэтажках сейчас немного.