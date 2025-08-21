День кредита: какого числа русские чаще всего брали в долг

На Руси едва ли не каждый день календаря связан с особыми обрядами, приметами и традициями. Одним из таких является, например, 9 июля, известный как Давид-земляничник. Это день памяти святого Давида Солунского, в который также принято собирать ягоды и брать в долг.

Жизнь в молитве и бесстрастии

Давид Солунский, живший в V–VI веках, считается одним из самых почитаемых святых, причем, не только на Руси. Его жизнь была примером абсолютного смирения, самоотречения и духовного подвига. Родившись в семье благочестивых родителей, Давид с юности посвятил себя служению Богу. Он стал иноком монастыря, но вскоре решил уединиться, чтобы полностью посвятить себя молитве.

Святой поселился в шалаше под миндальным деревом недалеко от города Солуни (современные Салоники). Его подвиг заключался в том, чтобы стойко переносить любые тяготы: холод, жару, голод и одиночество. Он проводил дни в посте и молитве, стремясь достичь духовного совершенства. Согласно житию, Давид Солунский стал образом ангела во плоти. Его бесстрашие и вера позволяли ему брать горящие угли голыми руками, не причиняя себе вреда.

Он также обладал даром исцеления, помогая людям не только избавиться от физических недугов, но и обрести душевный покой. Святой Давид умер около 540 года. Его мощи хранятся в монастыре святой Феодоры в Салониках, и до сих пор почитаются верующими. На Руси память Давида Солунского была связана с народными традициями, что добавило этому дню особой значимости.

Давид-земляничник и Тихвинская ягодница

На Руси день памяти святого Давида Солунского получил необычное название – Давид-земляничник. Это связано с тем, что именно с 9 июля разрешалось собирать землянику в лесах. Считалось, что к этому времени ягоды полностью созревают и наполняются жизненной силой.

В народе говорили: "На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, красных девок да баб зазывает". Эта поговорка связывала сбор ягод с другим важным событием – празднованием Тихвинской иконы Божьей Матери. Согласно преданию, эта знаменитая икона была явлена на реке Тихвинка близ города Тихвина. Она считалась чудотворной и защищала людей от бед и болезней. День памяти этой иконы, совпадающий с 9 июля, получил название Тихвинская ягодница. В этот день женщины и дети отправлялись в леса за земляникой, чтобы собрать первые плоды земли.

Земляника как символ жизни и плодородия

Земляника на Руси имела особое значение. Она считалась символом жизненной силы и плодородия. В народных поверьях ягоды связывались с женским началом и материнством. Например, вятские и сибирские крестьяне верили, что земляника – это "материнская кровь", а сама земля в этот период становится порождающим началом.

До 9 июля женщинам, особенно тем, кто мечтал о детях, запрещалось есть ягоды. Считалось, что нарушение этого запрета может привести к несчастьям: дети будут болеть или умирать во младенчестве. Однако после Давида-земляничника ягоды становились доступными для всех, и женщины могли наслаждаться их вкусом и целебными свойствами.

Земляника использовалась не только в пищу, но и в лечебных целях. Например, мятые ягоды прикладывали к незаживающим ранам и язвам. Их собирали рано утром, пока на листьях еще блестела роса, так как считалось, что в это время ягоды обладают максимальной силой. Землянику также рекомендовали употреблять для лечения малокровия, головных болей и проблем с пищеварением.

«Кредитный день»

Интересно, что 9 июля также считался удачным днем для финансовых дел. На Руси существовало поверье, что в этот день человек не откажет в займе, особенно если речь идет о крупной сумме. Считалось, что деньги, взятые в долг в этот день, непременно принесут удачу и благополучие, а вернуть их будет легко. Возможно, это связано с общей атмосферой двойного праздника, когда люди были настроены на помощь и добрые дела.