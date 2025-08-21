Как советский матрос ценой своей жизни спас США

Осенью 1986 года 20-летний советский военный моряк-подводник Сергей Анатольевич Преминин находился на борту атомной подлодки стратегического назначения К-219 во время последнего её похода. Именно благодаря его грамотным и даже самоотверженным действиям не случилось катастрофы. Ценой своей жизни он спас США и весь мир от ядерного заражения, не дав случиться «подводной Фукусиме».

© unsplash

Роковая встреча

Судно К-219 с 16-ю ядерными боезарядами на борту в 1986 году вело боевое патрулирование в Баренцевом море у восточного побережья Америки. Тринадцатый поход субмарины проходил штатно, но только до 3 октября, когда было зафиксировано движение американской подлодки. Судно шло прямо навстречу К-219. Командование приняло решение уточнить его маршрут, для чего советская подлодка выполнила опасный манёвр – резко ушла в сторону. В результате произошла авария в одной из ракетных шахт субмарины, которые, якобы, и изначально не были герметичны. Туда начала стремительно поступать вода, после чего корпус ракеты треснул. Произошла утечка окислителя и горючего, а через некоторое время – взрыв, унёсший жизни троих моряков.

Военно-морской эксперт кавторанг ВМФ Илья Курганов позже отмечал, что экипаж долго не мог заглушить реактор, что в итоге грозило совсем уж печальными последствиями – в первую очередь для США. Нужно было, чтобы кто-то из выживших отправился в заполненный смертельным газом седьмой отсек и опустил вручную компенсирующие решётки на упоры.

Цена жизни

Сначала это попытался сделать командир реакторного отсека К-219 старший лейтенант Николай Беликов, но тут же потерял сознание. Тогда удар на себя принял самый опытный из спецтрюмных матросов Сергей Преминин. Решётки ему опустить удалось и реактор заглушили. Опасность миновала. Но выйти из седьмого отсека Сергей так и не смог – дверь заклинило. Перегородку пытались открыть, но все старания ни к чему не привели. Сослуживцы лишь слышали, как герой передавал азбукой Морзе сигналы «Я живой». Вскоре всё стихло...

Экипаж через три дня эвакуировали с атомохода, а сама подлодка вместе с телом Сергея Преминина ушла на пятикилометровую глубину Баренцева моря, где находится и по сей день.

Отважного подводника посмертно наградили орденом Красной Звезды и медалью ордена «За служение Отечеству» I степени, в 1997 году ему присвоили звание Героя России. А американские издания (в том числе и газета «Вашингтон пост») долгое время вспоминали подвиг советского моряка, отмечая его профессионализм и смелость, благодаря чему удалось предотвратить ядерную катастрофу.