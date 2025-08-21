Личный духовник Сталина: как сложилась судьба митрополита Николая

Борис Ярушевич не состоялся как математик, но зато стал первым председателем воссозданного Отдела внешних церковных сношений Священного Синода. Довелось ему также быть личным духовником Иосифа Сталина, что подразумевало среди прочего и большое количество недоброжелателей.

На вершину церковного Олимпа

Будущий митрополит Николай появился на свет 31 декабря 1891 года в семье потомственного священника и дочери причётника. В 1909 году Ярушевич с золотой медалью окончил Введенскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Только спустя год он понял, что математиком быть не хочет и перевёлся в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, которую окончил в 1914 году.

Во время Первой мировой войны Борис был священником лейб-гвардии Финляндского полка, но лишь год. По состоянию здоровья командование приняло решение отправить его домой. Дальнейшая карьера Ярушевича по церковным меркам развивалась стремительно: настоятель Петропавловского собора в Петергофе, настоятель Александро-Невской лавры и, наконец, в 1922 году – епископ Петергофский, викарий Петроградской епархии.

В 1935 году Ярушевича возвели в сан архиепископа и доверили управлять Новгородской и Псковской епархиями. На этом посту он находился до конца 1940 года.

А в 1941 году последовало новое назначение. Борису Дорофеевичу довелось быть митрополитом Киевским и Галицким, Крутицким и Коломенским, в 1946 году он возглавил воссозданный Отдел внешних церковных сношений Московского патриархата.

С большевиками на «ты»

Понятно, что главные ступени карьерной лестницы Ярушевичу пришлось преодолевать в момент становления советской власти и её укрепления. С учётом отношения в тот период к религии, без тесного взаимодействия с истеблишментом продвинуться даже по церковной службе явно не удалось бы. Карьерист поддержал большевиков, выпустив книгу «Правда о религии в России», в которой отрицал факты гонений на церковь со стороны новых «хозяев» страны.

В этот период наметилось сближение митрополита Николая и Иосифа Сталина. Вождь народов под влиянием тесной дружбы со священнослужителем даже принял решение об избрании Патриарха и восстановлении церковных учебных заведений в стране.

Лишний человек

То, что Бориса Дорофеевича считали личным духовником Сталина, не помешало Никите Хрущёву оказывать на него давление после смерти своего преемника. При поддержке КГБ и других церковных деятелей к концу 50-х годов Ярушевич лишился практически всех своих постов.

В начале ноября 1961 года духовника госпитализировали с приступом стенокардии в Боткинскую больницу. Близкие люди отмечали, что он уже шёл на поправку, но всё «исправила» медсестра, которая сделала владыке по ошибке (а может и специально) укол с неизвестным препаратом. Состояние пациента резко ухудшилось и 13 декабря он скончался.