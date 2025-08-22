Как несколько брошенных женщин раскрыли тайный полицейский заговор

В 2011 году в Великобритании несколько женщин вместе обратились в суд после расставания с мужьями и бойфрендами. Они не пытались поделить имущество или добиться алиментов. Дело было в другом: мужчины жестоко их обманули, причем за ними стояло правительство. Оказалось, что мужья и бойфренды женщин были сотрудниками полиции под прикрытием, причем тратили годы на слежку, а не борьбу с настоящими преступниками. В длившейся больше десяти лет истории, которая звучит как бред больного паранойей, но оказавшейся чистой правдой, разбиралась «Лента.ру».

Как офицеры Скотленд-Ярда притворялись идеальными бойфрендами

Хелен Стил было около 20 лет, когда в ее жизни Джон Баркер. Он быстро сблизился с девушкой, клялся в вечной любви и говорил о желании провести вместе остаток жизни и завести детей. Хелен отвечала ему взаимностью. Они съехались, часто гуляли по сельской местности и присматривали коттедж, в котором собирались строить будущее мечты.

Я никогда раньше не чувствовала такой сильной любви к кому-то. Хотя у нас было несколько ссор, мы с Джоном были блаженно счастливы Хелен Стил

Прошло два года, и идеальный бойфренд стал меняться. Баркер начал жаловаться Стил на психологические проблемы, говорил, что любит ее, но не может продолжать отношения: мол, ему нужно время, чтобы разобраться в себе. Полгода он то исчезал из ее жизни, то возвращался.

Все закончилось в 1992 году. Баркер написал Хелен письмо, что уезжает в Южную Африку. «Я была в отчаянии, сходила с ума от беспокойства за него, но ничего не могла с этим поделать. Я развалилась на части и безудержно плакала», — призналась Стил. Она не могла смириться с уходом мужчины и решила больше узнать о нем.

Тогда она и обнаружила, что Джона Баркера никогда не существовало.

Все эти годы Стил общалась с Джоном Дайнсом — полицейским из Скотленд-Ярда. Стил не была любовью всей его жизни, она была лишь очередным его заданием — объектом слежки. На самом деле мужчина был женат и просто использовал Стил.

Хелен продолжила копать и с удивлением выяснила, что была далеко не единственной жертвой двойного агента.

Женщины сами раскрывали обман полицейских

В сентябре 2002 года Донна Маклин познакомилась с Карло Нери. Они сразу стали неразлучны, и вскоре он сделал ей предложение.

Пара уже планировала детей, как мужчина внезапно бросил Маклин в 2004 году. Причем объяснение было все то же: неразрешимые психологические проблемы.

Спустя 10 лет Маклин обнаружила, что Нери вел двойную жизнь. Для нее он был плотником Карло Нери, а для полицейского начальника — офицером Карло Соракки.

С такой же ситуацией столкнулась и Кейт Уилсон. Она узнала об обмане бывшего бойфренда Марка Стоуна благодаря своей подруге Лизе Джонс. Та начала встречаться со Стоуном после переезда подруги в Европу.

В 2010 году пара была в отпуске. Джонс осталась одна в машине и открыла бардачок, чтобы взять солнцезащитные очки. Но вместо этого она случайно наткнулась на паспорт с фотографией возлюбленного. В графе ФИО было написано: Марк Кеннеди. У него был ребенок. На тот момент Джонс состояла с ним в отношениях пять лет.

Мне казалось, что один из моих лучших друзей умер, и я ужасно скучала по нему. Все, чего я хотела, — это поговорить с ним и рассказать ему обо всем этом безумии. Только вот всем этим этим безумием был он сам Кейт Уилсон

В 2000 году почти также закончилась с виду красивая история Элисон Смит и Марка Кэссиди. Он неожиданно бросил женщину и сбежал, оставив записку: «Мы хотим разных вещей. Я не могу преодолеть это».

Смит раскрыла его настоящую личность с помощью кредитной карты на имя М. Дженнер. Однажды женщина нашла ее в кармане пиджака бойфренда. Тогда он заявил, что купил карту у незнакомца в пабе ради шутки.

Полицейские сближались с женщинами оппозиционных взглядов ради безопасности страны

Суду известно минимум о 50 подобных жертвах. Всех их объединяет одно — связи с различными протестными группами. Смит активно участвовала в профсоюзной и антифашистской деятельности, Уилсон была гражданской активисткой, Джонс выступала за экологические реформы, Маклин посещала антивоенные демонстрации, а Стил была известна по «делу о МакКлевете».

Стил прославились в кругах экоактивистов, после того как корпорация McDonald's обвинила ее в клевете и подала в суд. Поводом послужила листовка, в которой она утверждала, что корпорация слишком мало платит своим работникам, наносит вред окружающей среде и жестоко обращается с животными, необходимыми корпорации для производства продуктов питания. В 2005 году Европейский суд по правам человека признал правоту Стил.

Все эти женщины стали целями Скотленд-Ярда за свои оппозиционные взгляды. Кеннеди, Дженнер, Дайнс и другие фигуранты этого дела были членами тайного подразделения лондонской полиции, сотрудники которого специально вступали в отношения с женщинами-активистками, чтобы не допустить протестов с их стороны

История этого Специального демонстрационного отряда (SDS) США с требованием не помогать Америке вести Вьетнамскую войну. Акция закончилась ожесточенным столкновением между британской полицией и протестующими. Консервативные члены парламента и лояльная им пресса стали активно продвигать идею того, что протесты — это политический радикализм, который способен разрушить страну.

Подавив протесты, министерство внутренних дел и полиция Лондона решили предотвратить будущие акции и создали SDS. Изначально его члены должны были бороться лишь с антивоенными группировками, однако в 1970-х годах они стали проникать в протестные организации самого разного толка.

Агенты, чтобы завоевать доверие женщин, действовали по одной инструкции

С 1968 по 2011 год сотрудники SDS и Национального подразделения по охране общественного порядка (NPOIU) следили за членами около тысячи политических групп. Как минимум 25 из них не просто вступали в организации, но и начинали романтические отношения с активистками, заключали браки и заводили с ними детей. Большинство из полицейских были женаты, и их настоящие жены часто не догадывались о происходящем.

Многие агенты брали себе имена покойных детей. Они все придерживались примерно одной истории: представлялись рабочими и говорили, что у них либо нет родственников, либо они живут далеко, либо не общаются с ними. Так им было проще лгать жертвам.

Периодически они убеждали женщин, что уезжают за границу по делам, а на самом деле в это время посещали Скотленд-Ярд и проводили время с настоящей семьей. Полицейские старались быть идеальными партнерами, во всем поддерживали активисток, а потом внезапно исчезали, ссылаясь на проблемы с ментальным здоровьем или необходимость скрыться от полиции.

Другими словами, холодная, расчетливая эмоциональная и сексуальная эксплуатация Дэвид Барр, главный адвокат пострадавших активисток

Как пишет The Times, на работу одного такого агента правительству приходилось выделять 250 тысяч фунтов стерлингов (26,4 миллиона рублей) в год. Однако вместо того, чтобы бороться с реальными террористами, полицейские обманывали женщин, чья вина в основном заключалась лишь в наличии активной гражданской позиции.

Активистки сочли слежку за ними паранойей

Агенты постоянно были на связи с кураторами, которым доносили информацию о личной жизни активистов. Например, раскрывали их планы на отпуск, финансовое положение и даже сексуальную ориентацию.

По словам одной из пострадавших Уилсон, она всегда замечала, что ее бойфренд слишком много времени проводит, разговаривая по телефону. После она поняла, что все это время он общался с куратором. Он обязательно выходил с ним на связь после пробуждения и перед сном.

Один из членов SDS Энди Коулз даже выпустил руководство по тому, как быстро и легко проникнуть в частную жизнь другого человека. Примечательно, что его служебный секрет случайно раскрыл младший брат — преподобный Ричард Коулз. В автобиографии он упомянул, что Энди вел двойную жизнь.

Среди этих тайных агентов были две женщины. Известно, что одна из них использовала псевдоним Линн Уотсон и в 2006 году соблазнила мужчину из группы экоактивистов

Как отмечают адвокаты активисток, на самом деле они не представляли никакой опасности для общества. Сами жертвы оценивают такие меры предосторожности со стороны государства как настоящую паранойю. Они не понимают, почему против них развернули целую операцию.

Многие из женщин не участвовали ни в чем более диверсионном, чем небольшие антифашистские или экоактивистские кампании, но их воспринимали как орехи, которые следует разбить кувалдой The Guardian

Пострадавшие объединились в суде против полиции Лондона

Первой в прессу просочилась история Марка Кеннеди. Этого добилась Лиза Джонс. Общественный резонанс объединил пострадавших, и к концу 2011 года из них собралась группа, готовая судиться с лондонской полицией. Адвокатом восьми женщин стала известная радикальная феминистка Харриет Вистрич. Она описала их первую встречу в книге Sister in Law.

Это были напряженные несколько часов. Женщины обнаружили, как много у них общего, плакали, смеялись и ели вместе. Они были едины во мнении, что столичная полиция должна быть привлечена к ответственности и что они не хотят, чтобы это случилось с кем-либо еще Харриет Вистрич

Вистрич призналась, что не все было так гладко. Она напомнила, что все пострадавшие были вовлечены в политическую деятельность и имели свои убеждения и принципы. Некоторые из них противоречили другим, поэтому Вистрич как адвокату часто приходилось сглаживать углы. Женщины, например, не могли сойтись во мнении, кто больше виноват: сами агенты или их начальство.

Несмотря на это, Вистрич отметила, что в их кругу родилось удивительное товарищество, выкованное общими переживаниями. Вместе женщины стали настоящими детективами. Они изучали архивы, обзванивали людей, шли по следам лжи полицейских и даже ездили за уликами в другие страны.

Скотленд-Ярд извинился перед женщинами, обманутыми полицейскими

Тогда группе удалось добиться от полиции Лондона беспрецедентных публичных извинений. Ее представители признали, что действия полицейских были манипулятивными и неправильными и стали результатом характерной для системы культуры женоненавистничества.

Они также отметили вину тех, кто контролировал деятельность агентов. Согласно заявлению полиции, они должны были предотвратить психологическое и сексуальное насилие.

С тех пор тайная полицейская деятельность пережила значительные реформы, и сегодня она подкрепляется сильным управлением и надзором с четкими этическими принципами и законодательной базой Полиция Лондона

Несмотря на красивые слова, столичная полиция продолжала защищать своих сотрудников и отказывалась разоблачать их, как того требовали пострадавшие. В 2015 году, будучи министром внутренних дел Великобритании, Тереза Мэй инициировала расследование тайной деятельности полиции Англии и Уэльса.

В его рамках следователи занялись и так называемым шпионским делом. Это возмутило Скотленд-Ярд. Его сотрудники требовали, чтобы все разбирательства, касающиеся полицейских под прикрытием, проходили в закрытом формате.

Мы не подтверждаем и не опровергаем личность какого-либо лица, предположительно исполнявшего тайную роль. Мы не готовы подтверждать или опровергать участие отдельных лиц в конкретных операциях Полиция Лондона

Расследование «шпионского дела» наконец сдвинулось с места

Лишь в 2020 году адвокатам удалось вывести суды на публичный уровень. Уже спустя год Уилсон добилась компенсации в размере 229 тысяч фунтов стерлингов (24,2 миллиона рублей). Она заявила в суде, что действия Кеннеди так ее потрясли, что она не смогла закончить учебу и страдала от бессонницы. Разбирательства еще продолжаются. Судьям приходится изучать материалы тайных операций, что длились десятилетиями.

общественное расследование уже стоило государству 64 млн фунтов стерлингов (6,7 млрд рублей)

В марте The Guardian совместно с британским телеканалом ITV выпустили документальный фильм о «шпионском деле» — The Undercover Police Scandal: Love and Lies Exposed (с англ. — «Скандал вокруг полицейских под прикрытием: разоблачение любви и лжи»). Они пригласили в него пять женщин из первой группы Вистрич. В фильме бывшие активистки откровенно рассказали о пережитом: показали архивные снимки и вспомнили о том моменте, когда раскрыли чудовищную ложь возлюбленных.

Так, Уилсон поделилась с журналистами тем, что ей удалось узнать о Кеннеди. В конце концов тот ушел из полиции, безуспешно пытался работать частным детективом и в итоге стал продавать гидромассажные ванны. «Это не совсем финал фильма о Джеймсе Бонде, не так ли?» — пошутила она.

Да, с одной стороны, у нас есть эта зловещая секретная государственная операция, с другой — в нее вовлечены люди, которые в противном случае могли бы быть продавцами мебели. Это подчеркивает, насколько опасно брать их, давать им маску и секретную личность и отрезать их от того социального контроля, который заставляет людей вести себя прилично. Должен же быть какой-то общественный надзор Кейт Уилсон

Пока непонятно, смогут ли обманутые активистки добиться наказания для полицейских. Однако им уже точно удалось вынести сор из избы и заставить всю страну как минимум задаться вопросом: а стоило ли полиции так нелепо и некрасиво тратить деньги налогоплательщиков. Не говоря уже о том, чтобы ломать жизнь не только самим активисткам, но и настоящим женам и детям агентов под прикрытием.