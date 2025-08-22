Учёные: восстановление озонового слоя усиливает глобальное потепление

Традиционно озоновый слой воспринимается как защитный щит, оберегающий жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения. Однако молекулы озона обладают и другим свойством: они функционируют как парниковый газ, способствуя удержанию тепла в атмосфере. По мере того как защитный слой восстанавливается, в верхних слоях атмосферы задерживается все больше тепловой энергии.

Согласно данным, опубликованным в журнале Atmospheric Chemistry and Physics, климатическое моделирование выявило значительный побочный эффект от этого процесса. Восстановление озона приведет к дополнительному потеплению, которое оценивается примерно в 0,27 ватта на квадратный метр. Эта цифра на 40% превышает все предыдущие прогнозы, сделанные учеными.

Причиной возникновения парадоксальной ситуации стал Монреальский протокол, подписанный в 1987 году. Этот международный договор успешно запретил производство химических веществ, разрушающих озоновый слой. Сами по себе эти соединения являлись мощными парниковыми газами, и их устранение из атмосферы принесло пользу климату. Однако теперь их «функцию тепловой ловушки» на себя берет восстановленный озон.

Ученые подчеркивают, что процесс восстановления озонового слоя является долгосрочным и будет продолжаться в течение десятилетий, вне зависимости от дальнейшей экологической политики. Это означает, что избежать дополнительного потепления, вызванного этим фактором, уже не удастся. В настоящее время исследователи занимаются поиском возможных путей для смягчения последствий этого непредвиденного климатического вызова.