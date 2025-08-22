«Шрапнель»: какую пищу больше всего ненавидели советские солдаты

Как известно, война – войной, а обед – по расписанию. Вот только далеко не каждому походу в столовую были рады призывники Советской Армии. Некоторые блюда солдаты просто ненавидели.

Каша да каша – пища наша

В хит-параде нелюбимой солдатской пищи первое место, определённо, занимала перловая каша. Её подавали и на завтрак, и на обед, и на ужин. Частенько на столах перловка оказывалась недоваренной и в качестве самостоятельного блюда (а не как гарнир). В шутку кашу часто называли «шрапнелью» – в честь артиллерийского снаряда, начинëнного пулями и предназначенного для уничтожения пехоты. Впрочем, крупа тоже уничтожала – только аппетит призывников.

С куда большим удовольствием перловку ели по воскресеньям, когда каждому солдату выдавали по сваренному куриному яйцу. Белок бойцы добавляли в тарелку с кашей, а желток размазывали по хлебу вместе со сливочным маслом.

Кстати, масло призывники видели чаще, нежели яйца – по 20 граммов ежедневно. На самом же деле на столах оказывались немного урезанные порции. Уж слишком этот продукт был востребован у поваров и членов их семей.

Не пользовалась популярностью у военных и «кирза» – каша, приготовленная армейскими кухонными кудесниками из дешёвой сечки (мелкой ячменной крупы). «Клейкая несъедобная масса» содержала комки и «пупырышки», которые напоминали поверхность кирзового сапога. Отсюда и прозвище этой пищи.

Первое, второе, третье

На обед частенько подавали «борщ» – суп с большим количеством капусты и заправленный салом или жиром (по праздникам – тушëнкой). На второе – квашеную или свежую капусту с минимальным количеством мяса.

Не удивительно, что уже через несколько месяцев срочники не могли даже смотреть на капусту. Поэтому когда на третье давали брикетный кисель с неразличимым «фруктовым» вкусом, комками и «соплями», солдаты искренне радовались – мол, хорошо, что напиток не из капусты.

Отличалось в Советской Армии и картофельное пюре. В оранжевой гуще «плавали» куски неразмятого картофеля и кожура, а заправляли её пережаренным «соусом» из комбижира с томатной пастой. К такому гарниру подавались худосочные зажаренные хеки или рыбные консервы (не чаще двух-трёх раз в год).

Удивлялись новобранцы также гороховой клей-каше с непроваренными кусками слипшегося гороха и рагу, приготовленному из сваленных в одну кучу остатков овощных блюд.

Впрочем, всё это осталось в прошлом. На данный момент ситуация в армейских столовых значительно улучшилась. Готовят там, конечно, не шеф-повара всемирно известных ресторанов, но без советских «изысков» всё же обходится.