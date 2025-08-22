Убийство Распутина: в чем спустя столетие призналась британская разведка

В ночь на 17 (30) декабря 1916 года был убит Григорий Распутин. Его убийцы не скрывались и получили поддержку чуть ли не всех слоëв общества. Но очевидно, что к преступлению приложили руку и представители других государств. Правда, данная версия на протяжении столетия так и оставалась гипотезой. А в XXI веке в Англии были обнародованы материалы, которые подтвердили – за спиной убийц стояла британская разведывательная служба.

Полезные знакомства

Григорий Ефимович Распутин появился на свет в деревне под Тюменью в 1869 году. Он рос очень набожным и в молодости часто посещал святые места, где с лёгкостью завязывал контакты с представителями духовенства. Благодаря такой общительности Григорий Ефимович оказался в 1903 году в Петербурге, где начал вести душеспасительные беседы с многими высокопоставленными людьми.

1 ноября 1905 года состоялась его первая встреча с императором Николаем II.

«Познакомились с человеком Божиим – Григорием из Тобольской губернии», – написал позже в своём дневнике последний русский царь.

Так началась дружба Распутина и царской семьи.

Такая связь многим пришлась не по душе. Вероятно, в связи с этим по Петербургу начали гулять компрометирующие Распутина слухи. Появились рассказы о его чуть не фантастических эротических похождениях, леденящих кровь жестоких оргиях.

Информационная война была направлена не столько против Распутина, сколько против царя, которого критиковать в открытую не разрешалось.

Репутационные потери

Имидж царской династии из-за поведения Распутина, который оказался падок на соблазны грешного мира, стал стремительно падать. На помощь постарался прийти премьер-министр Пётр Столыпин, который даже выслал сомнительного «друга» из столицы. Но Распутина взял под свою защиту сам император, который запретил Петру Аркадьевичу упоминать его в своих докладах.

Во время Первой мировой войны появился новый повод. Недоброжелатели Григория стали указывать на то, что через него враждебные Российской империи силы оказывают влияние на царскую чету. Так, намекали, что царица под влиянием Распутина склоняет своего супруга к сепаратному миру с Германией.

На самом деле в Распутине нуждался не царь, а его жена. Царица видела в нём человека, который в состоянии облегчить мучения единственного царского сына Алексея, страдавшего от гемофилии. Якобы после молитв старца состояние ребёнка улучшалось.

Правда, и до рождения сына Николай II и Александра Фёдоровна демонстрировали своё неравнодушие к людям, которые именовали себя «посредниками» между простыми смертными и Богом. В разное время при дворе находились французский «медиум и спирит» Низье Антельм Филипп («мсье Филипп»), «святой» Митя Козельский. Царская чета предпочитала верить, что заступничество таких неординарных личностей убережёт как их семью, так и Россию в целом.

Новый след

В 1996 году в Великобритании вышла книга историка Грега Кинга «Убийство Распутина», а спустя восемь лет документальный фильм «Кто убил Распутина?», в которых высказывалось предположение – ликвидация «старца» дело рук британской внешнеполитической разведки – Secret Intelligence Service (SIS).

В 2005 году историк Эндрю Кук в книге «Убить Распутина» привёл документы SIS, подтверждающие причастность ведомства к смерти царского фаворита.

В 2010 году данная версия получила окончательное признание в книге сотрудника Скотленд-Ярда Ричарда Каллена «Распутин: роль британской тайной службы в его дискредитации и убийстве». Уже из названия понятно, что британцы не только причастны к убийству, но и потратили немало сил на травлю Распутина.

Однако до конца непонятны их мотивы. Критикуя «старца», они тем самым критиковали своего союзника Николая II и институт российской монархии.

На что рассчитывали власти Туманного Альбиона? Что при Временном правительстве Россия сильнее будет зависеть от Антанты? Если так, то получилось наоборот. Свержение монархии запустило неконтролируемый процесс распада государственности. К власти пришли большевики, а Россия вышла из мировой войны.