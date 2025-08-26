Почему фильм Шукшина «Калина красная» вызвал ожесточенную полемику

Экранизация киноповести «Калина красная» — последняя работа Василия Шукшина, где он проявил себя сразу в трех ипостасях: сценариста, режиссера и актера. О перипетиях, возникших при подготовке фильма, и о том, как сохраняется творческое наследие выдающегося «деревенщика», рассказали корреспонденту MIR24.TV сотрудники Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.

Василий Шукшин родился в одном из красивейших мест планеты — Алтайском крае, в селе Сростки. Как пишет его биограф, алтайский журналист и писатель Сергей Тепляков, в книге «Шукшин: Честная биография», в селе была часть под названием Мордва, где жили мордвины — предки Василия Макаровича: «При переписи 1926 года в Барнаульском округе около трех тысяч человек именовали себя мокшами и эрзя, а больше пяти тысяч — просто мордвой». Сейчас и мокша, и эрзя считают Шукшина своим. А вот их талантливый земляк во всех анкетах называл себя просто русским и героев своих произведений тоже по национальной принадлежности не различал, будто предчувствуя свое международное признание.

«Благоразумный разбойник»

Тема реабилитации осужденных в СССР практически не поднималась по понятным причинам. Шукшин же раскрывает трагедию главного героя, которого сам и сыграл — вышедшего на свободу заключенного. За Егором Прокудиным тянется шлейф былой жизни, он пытается все забыть. В итоге прошлое убивает настоящее.

Валентина Ефтифеева Старший научный сотрудник отдела учёта и хранения Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина «Киноповесть «Калина красная» впервые была опубликована в журнале «Наш современник» № 4 за 1973 год. Отрывки из произведения также напечатали в журнале «В мире книг» № 3 за 1973 год и в газете «Сельская жизнь» в 1973 году за 19 апреля. На рукописи киноповести Шукшиным обозначено время и место ее создания: «Писал сценарий 27 октября-15 ноября 1972 года. Москва (больница)». В первоначальном варианте повесть заканчивалась тем, что Егор погибал, а бандиты безнаказанно скрывались. По совету редакции «Нашего современника» Шукшин изменил финал».

В новом варианте убийц все-таки постигает возмездие. Как замечает собеседница, на публикацию киноповести в журнале особо не обратили внимания ни критики, ни читатели. А вот фильм уже стал предметом ожесточенной полемики.

«В феврале 1973 года Шукшин перешел с киностудии имени Максима Горького на киностудию «Мосфильм». И ее генеральный директор Николай Трофимович Сизов после первой встречи поверил в Шукшина и предложил снять киноповесть «Калина красная» в экспериментальном объединении, которым руководил Григорий Наумович Чухрай, — продолжает Валентина Ефтифеева. — Через две недели Василий Макарович сдал литературный сценарий. И начались его затяжные обсуждения. Чухрай предлагал изменить биографию главного героя Егора Прокудина, иначе, выходит, преступник становится положительным героем фильма. Шукшин делал уступки, но тут же возникали новые возражения. Обсуждения продолжались, ситуация запутывалась. Сроки стали поджимать, Василий Макарович нервничал».

Оператор фильма Анатолий Заболоцкий в книге воспоминаний «Шукшин в кадре и за кадром» ничего не усложняет, все очевидно: «…как не заманчиво было работать в экспериментальном объединении (не зря же все стремились, да не всех пускали), понимая, что идет игра, Шукшин обратился к худруку 1-го не экспериментального объединения Сергею Федоровичу Бондарчуку, и в очень короткий срок «Калина красная» была запущена в производство….»

Малая родина

Нервное напряжение на съемках и тройная ответственность аукнулись Шукшину фатально. В начале октября 1974 года он скончался от инфаркта миокарда в возрасте 45 лет. И его родное село Сростки в Алтайском крае всколыхнуло это известие.

Марина Торопчина Директор Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина «В первые дни после его смерти, в октябре 1974 года, в комитет по кинематографии, на киностудию «Мосфильм» пришло более ста шестидесяти тысяч писем. Их авторы писали о том, что Шукшин значил и значит для людей, для народа. В похоронах приняло участие огромное количество людей. Гражданская панихида проходила в Доме кино. Нескончаемым потоком шли люди, несли венки, цветы, гроздья красной калины. 7 октября 1974 года Василий Макарович Шукшин был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Сростки, потрясенные смертью Шукшина, были объяты стремлением сохранить и передать потомкам память о выдающемся земляке. Уже через месяц после смерти известного земляка школьники под руководством завуча оформили стенд, посвященный жизни и творчеству выдающегося уроженца села. Вскоре школе было присвоено его имя. Школьный музей Шукшина, которому отвели место на третьем этаже здания, открылся 16 мая 1976 года. Шукшин был понятен народу, ему верили, его любили. В 1970-х он стал по-настоящему популярен в СССР. Приехать на родину талантливого человека, увидеть землю, давшую стране и миру столь редкого художника — для многих и многих это было естественным сердечным порывом. Начиная с 1975 года, в Сростки потекли люди, гости ехали со всех концов страны. Это было стихийное паломничество».

Энтузиасты и музей

С 1976-го начали проходить первые Шукшинские чтения по инициативе Алтайской писательской организации (руководителем был Лев Квин в то время) и Бийского райкома КПСС. А Бийское экскурсионное бюро благодаря имени Шукшина бойко развивает новое направление. Шукшинские чтения собрали огромное количество участников, и книги отзывов только созданных музеев сохранили множество записей от гостей: люди надеялись на скорейшее создание единого дома-музея.

«Первый мемориальный музей писателя, кинорежиссера, актера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственных и Ленинской премии СССР — Василия Шукшина основан сравнительно недавно – в 1977 году, в родном селе Сростки Бийского района Алтайского края, поэтому в 2027 году музей отметит свое 50-летие, — продолжает директор. — На тот момент действовали три самодеятельных музея Шукшина, они появились почти сразу после смерти Василия Макаровича. Их создание было делом энтузиастов, подвижников. Кроме Сростинской школы, мемориальная работа, связанная с личностью и творчеством Шукшина, велась в библиотеке села и в Бийском педагогическом институте. Три самостоятельных шукшинских фонда создавались под руководством трех женщин, преданных поклонниц творчества знаменитого земляка. Инициатором и организатором школьного музея стала завуч Надежда Алексеевна Ядыкина. Памятную выставку в Сростинской районной библиотеке создала ее заведующая заслуженный работник культуры Дарья Ильинична Фалеева, которая еще при жизни Василия Макаровича занялась пропагандой его творчества. В Бийском пединституте труд по сохранению наследия Шукшина взяла на себя старший преподаватель кафедры литературы Лидия Ивановна Муравинская».

Торжественное открытие мемориального музея в итоге состоялось 23 июля 1978 года, когда проходили уже третьи Шукшинские чтения.

«Шестьдесят семь единиц хранения – подлинные фотографии, письма, документы, газетные и журнальные вырезки с материалами о жизни и творчестве Шукшина – были переданы музеем Сростинской школы, в том числе реквизит фильма «Калина красная» из Мосфильма. С годами фонды музея пополнялись и в настоящее время насчитывают более 25 тысяч единиц хранения», — озвучивает статистику Марина Торопчина.

Сейчас музей-заповедник включает пять зданий и 8 сооружений, расположенных на территории площадью 1,7 гектара. Средняя цифра посещаемости в год — до 70 тысяч туристов из разных стран.

«Все больше растет интерес у молодого поколения не только к самобытному и многогранному творчеству Василия Шукшина, но и к его незаурядной личности, яркой и многотрудной судьбе. Многие после посещения экспозиций музея приобретают книги Шукшина. Ежегодно с именем Шукшина связано самое значимое, самое емкое и самое яркое мероприятие в духовной жизни Алтайского края – Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Шукшинские дни открывают в Барнауле, они проходят в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Смоленском, Быстром Истоке и завершаются большим праздником в Сростках. Художественная программа на горе Пикет – кульминация праздника. В родное село Василия Шукшина в этот день приезжают тысячи почитателей его таланта из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Люди из года в год приходят сюда для того, чтобы услышать знаменитое Шукшинское: «Нравственность есть правда», — делится подробностями руководитель.

C 1997 года на горе Пикет торжественно объявляют итоги Всероссийской литературной премии имени Шукшина и обладателя главного приза Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В первые 10 лет за премию боролись только алтайские писатели и поэты, а с 2007 статус из регионального превратился во всероссийский.

В день рождения писателя, 25 июля, в 2004 году на вершине Пикета установили памятник по проекту скульптора Вячеслава Клыкова. Он запечатлел финал из фильма «Печки лавочки», сидящую фигуру на валуне: именно здесь проходили съемки в 1972 году.

Мероприятия, посвященные Шукшину, собирали вместе не только известных писателей, но и актеров, и кинематографистов: Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Крупин, Валентин Курбатов, Любовь Соколова, Георгий Бурков, Владимир Меньшов, Георгий Жженов, Людмила Зайцева, Лев Дуров, Римма Маркова, Нина Усатова, Ренита и Юрий Григорьевы, Анатолий Заболоцкий — и это лишь часть списка.

Печатная машинка, сочинение и письмо матери

В музее есть три особо ценных мемориальных экспоната. У каждого своя особая история.

Первый — печатная механическая машинка «Москва», ее подарила музею родная сестра писателя — Наталья Макаровна Шукшина, вложившая много сил и участия в создание экспозиции.

«У печатной машинки замечательная история, одна из тех, каких в семье Шукшиных не мало, и которая передает суть их взаимоотношений — постоянную заботу друг о друге, — начинает увлекательную экскурсию Марина Торопчина. — Машинку в 1965 году купила для брата Наталья Макаровна на деньги, которые он подарил ей на пальто. Машинка пришлась Василию Макаровичу к душе и как нельзя, кстати, потому что, приезжая на родину, он всегда много работал. А в доме, купленном им для мамы, писалось особенно хорошо. В интервью корреспонденту «Литературной газеты» летом 1974 года Василий Макарович признавался «…Там, в родных краях, я всегда пишу с каким-то остервенением, с неистощимой силой…» В доме матери печатная машинка стояла на круглом столе в самой большой и любимой комнате Шукшина — зале. Если было лето, он пододвигал стол к окну, выставлял вторую раму, распахивал окно и любовался прекрасным видом, слушал родные сердцу деревенские звуки и писал. Зимой приезжал редко, поэтому машинка стояла в комнате на рабочем столе Василия Макаровича».

Второй предмет — экзаменационное сочинение «Киты, или о том, как мы приобщались к искусству» абитуриента Шукшина. Так он описал коридоры ВГИКа во время вступительных экзаменов, а «китами» назвал поступающих, детально описывая их чувства, внешность и поведение. Исписал целых пять огромных страниц! И вот как звучала оценка доцента кафедры кинорежиссуры, будущего проректора Бориса Григорьевича Иванова: «Хотя работа написана не на тему и условия не выполнены, автор обнаружил режиссерское дарование и заслуживает отличной оценки».

И третья уникальная единица из фондов — тоже рукопись. Письмо матери, Марии Сергеевны Куксиной, на могилу сына, датированное зимой 1975 года.

«Передала письмо в декабре 1986-го Елена Самойловна Лимарь – кандидат филологических наук, доцент Московского института иностранных языков. Поклонница писателя ухаживала за могилой более 30 лет, переписывалась с его матерью. Три листка исписаны рукой Марии Сергеевны без правил русского языка, сочным, ярким, народным языком. Это плач матери по рано ушедшему сыну», — завершает виртуальную экскурсию директор.

В завершении стоит упомянуть совершенно беспрецедентный проект — «Движение «Калина красная». 8 августа нынешнего года объявили имена победителей XXII конкурса песни среди осужденных, а самый первый состоялся еще в 2003-м в Москве по благословению Русской Православной церкви и при поддержке Правительства России. По условиям деления на лауреатов по местам нет — все названные победители получают одинаковые призы.

На сайте движения говорится, что это «крупнейшая в истории современной России и не имеющая аналогов в мире гуманитарная и творческая акция по социальной реабилитации осужденных». Основной организатор — ФСИН России. И якобы большинство из тех, кто принимал участие в конкурсе за эти годы, смогли после выхода на свободу адаптироваться к нормальной жизни и повторно к уголовной ответственности не привлекались. Ну, раз точной статистики нет, приходится верить (или не верить) на слово. Но ведь Василий Шукшин не просто так создал трагический образ раскаявшегося преступника. Писатель пытался доказать, что доброе начало в человеке все равно сильнее. Даже если внешнее зло этого не простит никогда.