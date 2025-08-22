Тайна, покрытая туманом: какой ценой СССР отвоевал Курильские острова у японцев

80 лет назад финальную точку во Второй мировой поставила операция советских войск против японцев, в результате которой были взяты Курильские острова. Эта боевая эпопея на протяжении долгих десятилетий оставалась в тени. А ведь она практически не имеет аналогов в истории по своей сложности.

— Угроза нападения милитаристской Японии на СССР существовала длительное время. У японцев существовал план «Кантокуэн», согласно которому войска Квантунской армии, сосредоточив значительные силы на границе, должны затем развернуть масштабное наступление с целью захвата обширных территорий в Сибири, на Дальнем Востоке. С учетом этого советскому руководству пришлось даже в самые трудные периоды Великой Отечественной держать на восточных рубежах значительные военные силы, — поясняет научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Приведу лишь один пример. Под Москвой у нас было меньше танков, чем находилось на Дальнем Востоке для защиты от возможного вторжения агрессивного соседа.

Сталин впервые дал устное обещание о вступлении СССР в войну с Японией во время тегеранской встречи руководителей стран-союзниц. Окончательная договоренность об этом была достигнута на Потсдамской конференции.

Как и было обещано в Потсдаме, Советский Союз, официально объявив перед тем войну, начал боевые действия против Японии 9 августа 1945-го — ровно через три месяца после капитуляции гитлеровской Германии.

Наши войска успешно наступали в Маньчжурии, в Корее, тесня Квантунскую армию противника, несколько дней спустя началась Южно-Сахалинская операция…

Однако японские войска располагались еще и на Курильских островах. Их цепочка, протянувшаяся от одного из главных островов Японии — Хоккайдо до южной оконечности Камчатки, имеет важное стратегическое значение. При отсутствии контроля над архипелагом невозможно обеспечивать свободный выход кораблей флота, базирующегося во Владивостоке, на оперативный тихоокеанский простор.

Следует отметить примечательный момент: уже 15 августа император Японии Хирохито в эфире национального радио объявил о ее капитуляции. Вслед за тем боевые действия в Маньчжурии практически прекратились, а командующий Квантунской армией Ямада Отодзо отдал приказ о сдаче подчиненных ему войск. Однако все это никак не отразилось на ситуации с Курильскими островами: руководившие их обороной генералы не спешили поднимать белый флаг.

В режиме цейтнота

Советское командование на Дальнем Востоке первоначально предполагало, что гарнизоны Курил вынуждены будут капитулировать после того, как окажутся разгромлены главные японские силы на материке. Именно поэтому активные боевые действия здесь сразу после объявления войны не начинали. Убедившись, что даже заявление императора, признавшего поражение своей страны, не подвигло «курильцев» к сдаче, наше военное руководство стало готовить десантную операцию. Причем действовать пришлось в режиме жесточайшего цейтнота. Спровоцировали его американцы: эти союзники СССР вознамерились захватить хотя бы часть Курильских островов, вынудив их гарнизоны капитулировать.

Сталин подобного не хотел допустить, а потому из Москвы последовало указание главнокомандующему войсками на Дальнем Востоке маршалу А.М.Василевскому срочно овладеть Курилами. В одном из ранее секретных документов сказано: «Подготовить десантную операцию требовалось в исключительно короткий срок — около двух суток».

Курильская десантная операция стала последним крупным сражением Второй мировой. Хотя масштабы ее, если смотреть только на численные показатели, могут показаться не слишком впечатляющими, однако тут следует сделать поправку на сложнейшие условия.

Главный удар предстояло нанести по ближайшему к Камчатке острову Шумшу (Сюмусю). Японцы, используя труд многочисленных рабочих отрядов, состоящих из китайцев и корейцев, превратили его в мощную крепость. Это был, согласно их агрессивным замыслам, непотопляемый линкор, с помощью которого можно успешно атаковать позиции советских войск на Камчатке.

Шумшу — участок суши длиной 30 километров и шириной до 20 — оказался к концу лета 1945-го напичкан оборонительными, техническими сооружениями. Одних только бетонных дотов насчитывалось 34, а еще 24 дзота, более 300 пулеметных гнезд… Все они были соединены между собой траншеями, подземными ходами, галереями. Существовали также обширные укрытия для воинских частей, склады, заглубленные на несколько десятков метров. На острове имелся аэродром, оборудована военно-морская база Катаока. Общая численность гарнизона составляла почти 8,5 тысячи человек, на вооружении у них — около сотни орудий разного калибра, множество пулеметов и 64 (согласно другим источникам — 83) танка.

По всем военным канонам, чтобы одолеть вражескую оборону, этим силам должна была бы противостоять куда более многочисленная группировка наших войск. Однако в сложившихся условиях такого количественного преимущества атакующих, их вооружения обеспечить не удалось.

Для десантной операции собрали около 9000 человек — подразделения из состава Камчатского оборонительного района (КОР), морского пограничного отряда… Были задействованы корабли Петропавловской военно-морской базы, транспортные суда.

Несколько лет назад рассекретили некоторые документы с описанием Курильской операции, подготовленные сотрудниками штаба Дальневосточного военного округа. В них содержится примечательная информация о том, как разворачивались события 80 лет назад.

«По плану десант делился на первый бросок и главные силы высадки. Первый бросок состоял из батальона морской пехоты, усиленного ротой пограничников, автоматной ротой 302 СП (стрелкового полка. — А.Д.), саперной ротой, минротой, химвзводом и взводом пешей разведки 302 СП».

В общей сложности первый эшелон десанта насчитывал 1500 бойцов.

Высадку назначили на 17 августа, но из-за нехватки времени на подготовку начало десантирования перенесли на утро 18-го.

Главная высота

Свою роль в завязке сражения сыграла капризная местная погода.

«С рассветом 18.8.45 г. в районе Первого курильского пролива (он отделяет остров от Камчатки и имеет ширину около 12 километров. — А.Д.) стоял сплошной молочный туман, силуэты кораблей едва различались в 100 метрах. В 4.10 десантные суда подошли на траверз участка высадки и по установленному сигналу повернули влево — прямо на берег к месту высадки на северной оконечности о. Сюмусю. В 4.30 первый бросок под командованием зам. командира 138 СП по строевой части майора тов. Шутова, подойдя на 150–200 метров к берегу начал высаживаться».

Нужно упомянуть о важном обстоятельстве, возникшем из-за аврала, в условиях которого готовилась операция. Высаживать десант пришлось практически вслепую.

«У командования КОР точных проверенных данных о противнике не было. Проведенная авиационная разведка островов Сюмусю и Парамусир из-за плохой видимости положительных результатов не дала…»

Не смогли получить достоверных сведений и о глубинах в прибрежной полосе острова, о тех местах, где можно максимально приблизиться к береговой кромке. Из-за дефицита времени не удалось обеспечить достаточное количество десантных судов (ДС), поэтому те, что имелись, были заметно перегружены людьми, вооружением, боеприпасами, вследствие этого увеличилась их осадка. В итоге расчеты на то, что наши корабли сумеют чуть ли не вплотную подойти к острову, не оправдались: такому продвижению судов помешали многочисленные подводные скалы. Чтобы не наскочить на них, пришлось остановиться в паре сотен метров от берега. После этого прозвучала команда бойцам передового отряда дальше добираться вплавь.

Холодная, всего 4–6 градусов, вода, глубина более 2 метров. Солдаты и офицеры вынуждены плыть в полном обмундировании, с личным оружием, с тяжелыми подсумками, набитыми боеприпасами… А некоторые, как оказалось, практически вообще не умели держаться на воде.

Михаил Мягков уточнил, что во время высадки десанта на Шумшу пропали без вести 123 человека, большинство из них утонули.

Столь экстремальные условия, с которыми неожиданно довелось столкнуться, обернулись и еще очень существенной проблемой. Передовой отряд десантников не имел серьезного вооружения. Орудия остались на палубах судов, а у добравшихся до берега красноармейцев и моряков были только винтовки с автоматами, гранаты и несколько противотанковых (ПТ) ружей. С таким скудным арсеналом предстояло штурмовать вражеские укрепления и отбиваться от контратак.

Правда, артиллерийскую поддержку подразделения Шутова все же получили. Согласно плану операции, по японским позициям на Шумшу открыли огонь 130-миллиметровые орудия, установленные на южной оконечности Камчатки — мысе Лопатка.

Собственно, «под шумок» такого обстрела передовой отряд и переправлялся на берег. Туман, мешавший ранее точно вести корабли к острову, теперь стал помощником: в его плотной пелене японцы не видели, как высаживается десант. Врага застали врасплох.

«Туман содействовал высадке. В тщательно соблюдаемой тишине отряд майора Шутова через 35 минут не замеченный противником закончил высадку и начал продвигаться в направлении высоты 171. Только через час японцы обнаружили высадку десанта и открыли огонь по подходящим десантным судам частей первого эшелона. Насколько неожиданным был для японцев советский десант, можно судить по тому, что передовые траншеи их не были заняты, и отряд майора Шутова, застав японцев спящими в землянках, продвинулся вперед до 2 км без особого сопротивления».

Но переправа на остров основной части десанта происходила уже под вражеским обстрелом.

«Противник, обнаружив десант, открыл по нему сильный артиллерийский огонь. Имевшиеся на одном ДС три лодки А-3 (каждая могла вместить до 30 пехотинцев. — А.Д.) из-за отсутствия на судне свободного места для их развертывания, надуть не удалось, а одна надутая была выведена из строя прямым попаданием снаряда в ДС. Командир 2-й саперной роты — ст. лейтенант Займинцев пытался натянуть канат с ДС на берег, но артиллерийским огнем противника канат был перебит. Только к 9-ти часам утра первый эшелон десанта полностью высадился на берег, но без артиллерии. Артиллерия продолжала оставаться на транспортах — не было достаточного количества самоходных барж и мешал сильный артиллерийский огонь противника».

«Высадка второго эшелона десанта проходила также в условиях сильного огня береговых батарей. От прямых попаданий загорелись два судна. На кораблях возникла растерянность. Но тут нашлись смельчаки-герои, которые увлекли за собой весь личный состав. Комсорг 373 СП ст. лейтенант Елмашев, когда корабль, на котором он находился, попал под сильный артиллерийский огонь и загорелся, схватил полковое знамя и со словами «Знамя полка у меня, за мной, вперед!» бросился в воду, увлекая за собой остальных».

У наших бойцов, первыми высадившихся на острове, не было не только орудий, они оказались еще и без связи. «Все радиостанции вышли на некоторое время из строя — были замочены в момент высадки с ДС. Радиосвязь была восстановлена с передовым отрядом в 11.00 через приспособленную трофейную радиостанцию».

Японцы, разобравшись в ситуации, постарались сбросить советский десант в море. Их встречные атаки становились все более яростными. По счастью, к тому времени, когда неприятель предпринял самые серьезные попытки наступления, у десантников все-таки появилась долгожданная артиллерия: несколько «сорокапяток» сумели переправить к острову и на руках перетащить эти пушки на скалистый берег.

«В 14.00 18.8.45 г. противник силою до батальона при поддержке 18 танков и огня артиллерии из района юго-западных скатов высоты 171 контратаковал наши части. Противнику удалось потеснить передние подразделения 138 СП и выйти к переднему краю обороны. Однако благодаря решительным действиям истребителей танков и расчетов ПТ ружей, своевременно сосредоточенных на направлении контратаки противника, ни один его танк не прошел боевые порядки нашей пехоты. Произведя преждевременный разворот для уничтожения наших боевых порядков, танки противника подставили свои борта под огонь наших 45-мм орудий и ПТ ружей. В результате было подбито 17 танков и только одному удалось уйти».

Во время ожесточенного сражения за 171-ю высоту погиб командир сводной группы передового отряда старший лейтенант Иноземцев, получил тяжелые ранения командир передового отряда майор Шутов. А двое советских десантников повторили подвиг Александра Матросова.

Петр Ильичев

На нескольких участках советским бойцам не позволяли продвинуться вперед доты, из которых японцы вели кинжальный огонь. Попытки забросать огневые точки гранатами не дали результата. Тогда старшина 1-й статьи Николай Вилков и матрос Петр Ильичев бросились к амбразурам и закрыли их своими телами. Столь самоотверженный поступок позволил другим морякам и пехотинцам ворваться на позиции японцев. 26-летний Н.Вилков и 18-летний П.Ильичев были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

Николай Вилков

Сохранились описания и других подвигов. «В этом бою с танками противника немеркнущей славой покрыли свои имена красноармеец Власенко, старшина 2-й статьи Бабич и сержант Рында. Комсомолец Власенко, обвязав себя гранатами, с возгласом «За родину! За Сталина!» бросился под гусеницы японского танка. Так же мужественно и хладнокровно бросился под другой танк старшина 2-й статьи Бабич. Третий танк взорвал гранатой сержант Рында».

«В 18.00 части десанта при поддержке корабельной артиллерии перешли в атаку на высоту 171. Противник упорно сопротивлялся, и лишь после двухчасового ожесточенного боя высота была взята».

«Складывают оружие и сдаются»

Японцы стали перебрасывать сюда подкрепления, забирая войска с соседнего крупного острова Парамушир (Парамусир). К ночи сражение приобретало все более ожесточенный характер. Во многих местах происходили рукопашные схватки. Наши части были усилены подошедшим подкреплением — вторым эшелоном десанта, состоявшим из 373-го стрелкового полка. Кроме того, саперы ухитрились соорудить временный причал, и благодаря этому на остров переправили более десятка орудий, значительное количество боеприпасов.

Именно 18 августа стало самым кровопролитным днем Курильской десантной операции. Понесенный нами урон составил около 400 убитых, более сотни утонувших, свыше 700 раненых. Японские потери: около 300 убитых и раненых, 139 попали в плен.

19 августа тактика советских войск изменилась. Получив необходимое артиллерийское подкрепление, десантники могли уже вместо отчаянных атак подавлять сопротивление врага, расстреливая его позиции из пушек. Активно действовали также саперно-штурмовые группы, ухитряясь закладывать взрывчатку под стены японских укреплений. Порой бойцы применяли и вовсе нестандартные методы нейтрализации неприятельских огневых точек. Сохранился рассказ об одном таком эпизоде. Пограничник младший сержант С.Карев сумел незамеченным подобраться вплотную к японскому дзоту, откуда строчил пулемет. Однако взорвать врага было нечем — у бойца не оказалось при себе гранат. Тогда Карев подкатил сбоку несколько крупных камней и завалил ими амбразуру.

Все нарастающее тактическое превосходство советских войск заставило японское командование на Шумшу принять решение о капитуляции. Именно с таким заявлением около 5 часов вечера прибыл к возглавлявшему десантную операцию командующему КОР генерал-майору Алексею Гнечко командир расквартированной на острове 73-й пехотной японской бригады генерал-майор Сугино Ивао.

Но, заявив о прекращении сопротивления, неприятель все-таки не раз «пытался ужалить». Вот случай, упомянутый в документах: «Из японской траншеи поднялись в полный рост три фигуры в плащ-палатках с белым флагом. Навстречу этой группе были посланы два бойца-пограничника, чтобы проводить ее в наш штаб. Но, как только они приблизились к японским позициям, по ним был открыт ружейный и пулеметный огонь. В ответ на эту провокацию наши войска поднялись в атаку и потеснили противника, нанеся ему значительные потери».

Еще более серьезный инцидент произошел на море. Когда 20 августа отряд наших кораблей приблизился к капитулировавшей вроде бы военно-морской базе Катаока, с берега по ним ударили японские орудия. Несколько снарядов попали в минный заградитель «Охотск», там появились убитые, раненые. Пришлось вразумлять коварных японцев, подвергнув их базу артобстрелу и бомбежке с воздуха.

Лишь через день неприятель окончательно «сдулся». «21.8.45 г. командующий КОР получил от командира 91 пехотной дивизии ответ на свое требование безоговорочной капитуляции. Японский генерал писал: «Японские войска в северной части Курильских островов прекращают всякие огневые действия, складывают оружие и сдаются советским войскам».

Пленены на этом острове (с учетом прибывших подкреплений) 2 генерала, более 500 офицеров, почти 12 000 солдат. Советскими трофеями стали около 70 орудий, почти 250 пулеметов, несколько средних танков «Чи-Ха», легких «Ха-Го» и самолетов.

Падение главной курильской крепости Шумшу вызвало эффект домино. Днем 22 августа командующий японскими войсками на всех Северных Курилах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми отдал приказ своим подчиненным о сдаче в плен. За последующие несколько дней один за другим капитулировали гарнизоны в других частях архипелага.

«В 14.00 22 августа началась массовая сдача в плен японских гарнизонов на Курильских островах. 25.8. передовой отряд КОР овладел о. Онекотан, к 26.8. десантами КОР был занят о. Мицува, к 28.8. — о. Уруп. одновременно с юга корабли ОТОФ (Тихоокеанского флота. — А.Д.) с десантом частей 16-й армии овладевали южной частью Курильской гряды».

Остров Шумшу до сих пор хранит память о боях

В общей сложности было разоружено свыше 50 000 японских солдат и офицеров.

Захват Курильских островов, начинавшийся в сложнейших условиях, стал единственной операцией за всю советско-японскую кампанию, в ходе которой наши людские потери превысили потери неприятеля. Урон десантировавшихся войск составил около тысячи убитых и пропавших без вести, порядка 700 раненых. У японцев — чуть более тысячи человек убитых и раненых.

К первым числам осени все Курилы были освобождены от японцев. Из сводки Советского информбюро: «В течение 1 сентября войска 2-го Дальневосточного фронта, действуя совместно с кораблями и частями Тихоокеанского флота, заняли острова Кунашири и Сикотан-Дзима из южной группы Курильских островов, закончив тем самым очищение всех Курильских островов от японских войск».

Уже вскоре этот стратегически важный архипелаг вошел в состав СССР.