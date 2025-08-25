«Кедр», «Кречет», «Бурлак»: какие позывные выбирают себе космонавты

Осенью с космодрома Байконур к МКС должен отправиться пилотируемый корабль "Союз МС-28".

Корабль доставит на орбиту международный экипаж: космонавтов "Роскосмоса" Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса.

"Роскосмос" показал эмблему экспедиции. На нее нанесены фамилии членов команды, государственные флаги России и США, а правую часть изображения занимает стилизованная хищная птица кречет.

Почему именно кречет? Это символ силы и скорости, но главное - позывной экипажа.

Интересный вопрос: как космонавты выбирают себе позывные и какие?

Самые известные звездные позывные это, безусловно, "Кедр", принадлежавший Юрию Гагарину, и "Чайка" - Валентине Терешковой.

Но вообще у первых космонавтов в позывных в основном лидировали мощные птицы - "Орел", "Сокол", "Беркут", "Ястреб".

Потом были "Рубин", "Алмаз", "Аргон", "Амур", "Гранит", "Байкал", "Антей", "Буран", "Терек"…

Космонавт-рекордсмен Олег Кононенко, совершивший годовой полет на МКС, в своей первой экспедиции был бортинженером и имел позывной "Эридан-2", а три следующих полета совершил в качестве командира и во всех имел позывной "Антарес".

А вот, командир "Союза МС-26" Алексей Овчинин выбрал себе позывной "Бурлак". Тоже - почему? Оказывается, это "привет" родному Рыбинску Ярославской области, где он родился. Этот город, как пояснил космонавт, некогда был негласной столицей бурлаков - рабочих, которые тянули на бечеве суда против течения реки. Кроме того, космонавт видит в этом символические параллели со своей работой - это тоже тяжелый, сложный труд…

Кстати, позавчера командир корабля "Союз МС-28" Герой России Сергей Кудь-Сверчков отметил свой день рождения. Предстоящий старт у него не первый: уже летал в октябре 2020 года на корабле "Союз МС-17". Отработал тогда на орбите 185 суток. За плечами есть и выход в открытый космос - за бортом Международной космической станции провел почти семь часов.