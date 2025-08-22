В каких случаях русских женщин не осуждали за блуд

На Руси не все беспорядочные половые связи считались блудом. Именно поэтому русских крестьянок не всегда обвиняли в лёгком поведении. Сначала важно было понять: кто, где, с кем и при каких обстоятельствах.

Нужда заставит

Блудницами не считались молодые замужние женщины, избранников которых забирали в армию на много лет. Во-первых, было до конца неясно, когда же закончится война. А во-вторых, солдат обратно мог и не вернуться. Односельчане с пониманием относились к женщинам, которые шли на измены в таких обстоятельствах.

Еще одно условие, при котором жена могла искать утешения в объятиях соседа – половое бессилие супруга. Неудовлетворëнные дамы с чистой совестью изменяли и при этом оставались замужними.

Во время крепостного права помещики нагло пользовались своей властью. К моменту посещения поместья управляющий готовил список, в которых вносил молодых и симпатичных крестьянок. Они-то и должны были ублажать барина во время его нахождения в имении.

Воспротивиться девушки не могли, а поэтому и блудницами их не считали. Вступали в половой контакт с господином они же не по своей воле.

Если же барин проживал в поместье круглогодично, то распутства случались чуть ли не каждую ночь. Существовала даже очередь из крестьянок на поход в господскую спальню.

Все вместе

В дохристианской России девушки наделялись полной половой свободой. На языческих игрищах они отдавались мужчинам, а то и нескольким. Специалист по народным обрядам Полина Глушкова утверждает, что самые многочисленные оргии устраивались в ночь на Ивана Купалу. После прыжков через костёр молодые люди разбредались по лесу, где беспорядочно совокуплялись друг с другом. Сменить за несколько часов нескольких партнёров считалось для девушек в такие моменты нормой.

До 1743 года, когда вышел указ Екатерины Великой о строительстве раздельных бань – мужских и женских, было принято мыться в общей.

Многих иностранцев такие совместные походы в баню смущали. По свидетельствам византийца Велизария, венесуэльца Франциско де Миранда, француза Шарля Массона и многих других приезжих, мытьё мужчины и женщины в одной бане часто перерастало в нечто большее.

Но все же большинство этнографов сходятся во мнении – коллективное посещение бани не носило сексуального подтекста.