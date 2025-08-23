Отец спас сына от крокодила

В Индии 13-летний мальчик чудом выжил после нападения крокодила. Об этом сообщает Orissa Post.

Инцидент произошел в деревне Кхунта индийского округа Кендрапара, штат Одиша. Подросток пошел помыть чайник у ручья по пути к отцу, которому он нес обед в поле. Он присел у притока реки Брахмани, когда хищник вцепился в его левое бедро. Ракеш смог ухватиться за тростниковый куст и стал яростно отбиваться от хищника. Услышав крики, отец мальчика бросился на помощь и вытащил сына из воды. Ракеш получил глубокие рваные раны, но остался жив.

Местные жители доставили пострадавшего в районную больницу после оказания первой помощи. Это уже пятое нападение крокодила в регионе с начала сезона дождей. В июле хищник растерзал рыбака в деревне Раджканика.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.