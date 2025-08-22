Миллионер бросил жену и женился на 61-летней

61-летний китайский предприниматель Ли Гоцин женился на ровеснице, в которую был влюблен в студенческие годы. Об этом сообщает South China Morning Post.

© Lenta.ru

Его женой стала 61-летняя журналистка Чжан Даньхун, когда-то учившаяся вместе с ним. После университета они расстались, потому что Чжан уехала в Германию. В 1995 году миллионер уговаривал ее вернуться, обещал богатство и предлагал выйти за него замуж. Она отказалась, ответив:

«Почему все должно сводиться только к деньгам?»

Спустя год Ли женился на предпринимательнице Пегги Ю. В 1999 году они вместе основали интернет-магазин Dangdang, ставший крупным игроком на рынке онлайновой торговли Китая. Брак закончился скандалом: Ли обвинил Ю в супружеской измене и финансовых нарушениях.

Развод продолжался шесть лет и закончился лишь в июне 2025 года. По решению суда Ю получила контроль над компанией, а Ли — крупную денежную компенсацию.

16 августа Ли женился на Чжан Даньхун. В приглашениях на свадьбу молодожены просили не дарить им подарки и вместо этого пожертвовать по 500 юаней (5,6 тысячи рублей) сельской школе в провинции Гуйчжоу или помочь детям из малообеспеченных семей.

Свадьба Ли и Чжан вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях. Многие хвалили миллионера, который поступил вопреки расхожему стереотипу о богатых мужчинах, выбирающих жен гораздо моложе себя.

Ранее сообщалось, что в США миллионер, который называл любовь уделом бедных людей, встретил девушку, влюбился без памяти и собрался жениться.