Народные приметы на 24 августа: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 24 августа 2025 года: что нельзя делать в этот день
В народе дату прозвали Белый конь. По легенде ночью на могилах ходят приведения, воют, свистят и поют. Из болота выскакивает белая лошадь, жалобно плачет и бегает по могилам. Из-за этого даже днем избегали болотистых местностей.
В эту дату стригли овец, чтобы до холодов они успели обрасти шерстью. После ее переработки из войлока валяли валенки, а из пряжи вязали теплую одежду.
Еще собирали облепиху. К этому времени она уже созревала.
24 августа запрещается посещать кладбище.
Не стоит ходить на болота - там бродят души утопленников и самоубийц.
Нельзя пить алкогольные напитки.
Не рекомендуется ходить на рыбалку.
Запрещалось стричь овец новыми ножницами - до холодов она не обрастет густой шерстью.
Запрещено зажигать в доме неосвященные в церкви свечи - к ссорам и неприятностям.