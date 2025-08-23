Народные приметы на 24 августа: что нельзя делать в этот день

В народе дату прозвали Белый конь. По легенде ночью на могилах ходят приведения, воют, свистят и поют. Из болота выскакивает белая лошадь, жалобно плачет и бегает по могилам. Из-за этого даже днем избегали болотистых местностей.

© СОВА

В эту дату стригли овец, чтобы до холодов они успели обрасти шерстью. После ее переработки из войлока валяли валенки, а из пряжи вязали теплую одежду.

Еще собирали облепиху. К этому времени она уже созревала.

24 августа запрещается посещать кладбище.

Не стоит ходить на болота - там бродят души утопленников и самоубийц.

Нельзя пить алкогольные напитки.

Не рекомендуется ходить на рыбалку.

Запрещалось стричь овец новыми ножницами - до холодов она не обрастет густой шерстью.

Запрещено зажигать в доме неосвященные в церкви свечи - к ссорам и неприятностям.