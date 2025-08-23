Афера века: за сколько корнет продал миллионеру из США Зимний дворец

Жизнь Николая Герасимовича Савина — это невероятный калейдоскоп событий, полный авантюр, мошенничества и дерзких махинаций. Обладая острым умом, бесстрашием и будучи полностью лишен моральных принципов, он легко манипулировал обстоятельствами и людьми ради достижения собственных целей. Чего стоит, например, “продажа” Зимнего дворца американскому миллионеру.

Военная служба

Николай Савин родился в знатной дворянской семье, что обеспечило ему хорошее образование и перспективы. Однако с юных лет он проявлял склонность к разгульному образу жизни, который в конечном итоге и стал его “визитной карточкой”. Получив блестящее военное образование, Савин начал службу в кавалерии. Однако дисциплина и строгие правила военной жизни плохо сочетались с его свободолюбивым и авантюрным характером.

Постоянные попойки, скандалы и долги привели к тому, что Савина постоянно переводили из одного полка в другой. Он пытался жить на широкую ногу, но наследства, оставленного родителями, катастрофически не хватало на удовлетворение его амбиций. Вскоре Савин понял, что честный труд и военная служба не принесут ему желаемого богатства и славы. Именно тогда он встал на кривую дорожку мошенничества.

Начало “карьеры”

Первой крупной аферой Савина стала кража бриллиантов из Мраморного дворца. Используя свое обаяние и умение входить в доверие, он провернул это дело так ловко, что долгое время оставался вне подозрений. Однако это было лишь начало. Он становился все более дерзким и изобретательным с каждой новой махинацией.

Одним из самых ярких эпизодов его “карьеры” стало похищение крупной суммы денег, выделенных правительством Италии на поставку лошадей для армии. Савин, получив аванс, просто исчез, оставив итальянских военных в недоумении. Впрочем, случай стал лишь одним из многих, когда ловкий мошенник использовал свою харизму и умение убеждать, чтобы обмануть даже самых опытных бюрократов.

Новый виток жизни

К 1917 году корнет Савин оказался в тюрьме, где отбывал наказание за многочисленные финансовые махинации. Однако февральская революция изменила его судьбу. В хаосе политических событий Савина освободили как "жертву царского режима”. И это стало для него новой возможностью. Аферист решил вернуться к военной службе, используя свои прежние связи. Благодаря своему умению находить общий язык с нужными людьми, Савин получил пост начальника караула Зимнего дворца. На новом месте он быстро понял, что политический хаос и неопределенность в стране открывают перед ним новые перспективы для махинаций.

Сделка века

Самой дерзкой аферой в жизни Николая Савина стала попытка продать Зимний дворец американскому миллионеру. Эта история вошла в анналы криминальной истории как одна из самых изобретательных и наглых афер своего времени. Савин сумел убедить богатого американца в том, что он имеет право продать дворец. Миллионер, очарованный масштабом сделки, согласился на все условия. Савин составил текст договора на клочке гербовой бумаги, который скрепил “правительственной печатью” — оттиском монеты с двуглавым орлом. Чтобы придать сделке видимость легитимности, он приложил к документу связку ржавых ключей, найденных в подвале дворца. Взамен поддельного документа Савин получил чемодан с двумя миллионами долларов. Однако афера вскоре раскрылась, и американец остался ни с чем. А Савин исчез, оставив на рабочем столе записку: “Дураков не сеют, не жнут”.

Дальнейшая судьба

Далее путь корнета-афериста лежал в Японию, где он попытался склонить Токио к началу войны против советского правительства. Попытка не увенчалась успехом, и он вернулся в Россию. В 1919 оду он был осужден в Чите за подделку документов. Отсидев полтора года, Савин перебрался в Шанхай, где и провел оставшуюся жизнь. Об этом периоде известно мало, но, по всей видимости, крупных успешных афер провернуть ему больше не удавалось. В 1937 году он умер в Шанхае от цирроза печени.