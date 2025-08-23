«Оттепель Сталина»: какие запреты большевиков отменил «вождь народов»

Борьба большевиков с «царским наследием» привела к тому, что «весь мир насилья мы разрушим до основания (цитата из «Интернационала»). И действительно, гражданам новой страны пришлось учиться жить по новым правилам. Всё, к чему они ранее привыкли, оказалось либо уничтожено, либо под строжайшим запретом. Правда, позже многое из отменённого вернул Иосиф Сталин.

Праздник не каждый день

В 1930 году в Советском Союзе было решено придерживаться скользящего трудового графика – четыре дня рабочих, а пятый выходной. В 1931 году советские граждане работали уже по пять дней, а отдыхали на шестой. Ещё через девять лет был подписан указ, в котором говорилось, что следует считать «седьмой день недели – воскресенье – днём отдыха».

В конце 20-х годов власть активно боролась с Рождеством. Ёлки категорически запрещалось наряжать, а новогодние праздники отмечать. Реабилитировать Новый год решили только в 1935 году, а через два года с размахом провели новогодний карнавал для отличников учёбы в Доме Союзов. Так зародилась традиция устраивать всесоюзные ёлки, а с 1947 года 1 января стал выходным днём. Такие праздничные послабления можно рассматривать как признание большевиками своего поражения – искоренить традицию празднования Рождества они так и не смогли (люди собирались по этому поводу, но тайно). Тогда-то они и зашли с другой стороны, попытавшись заменить религиозный праздник светским.

Дефицит героев

Изменилась и система образования. С 1940 года в Москве и Ленинграде родители старшеклассников должны были платить за обучение 200 рублей в год, а в других населённых пунктах – по 150 рублей. Высшее образование стоило в два раза больше. Но при этом начали появляться категории учащихся, которые могут рассчитывать на стипендию. В 40-х годах в школы вновь вернулись экзамены, домашние задания, единый образовательный стандарт, школьная форма. А после войны Иосиф Виссарионович настоял на том, чтобы в школах в обязательном порядке преподавались логика и психология.

Кардинально пересмотрели по указанию Сталина и содержание учебников. Ранее всё, что было до 1917 года, школьникам преподносилось как что-то негативное. В конце 30-х годов советское правительство признало заслуги Петра I, Александра II, созданы ордена Нахимова и Суворова, снят фильм об Александре Невском. Объясняется это тем, что стране оказались нужны герои. Тех, кто отличился в «революционный период», было явно недостаточно.

Дружба на век

Аналогично пришлось поступить и с литературой. Авангардные эксперименты 20-х годов в народе большого отклика не нашли, а поэтому пришлось возвращаться к классическим произведениям. Понятно, в школьную программу вошли не все подряд, а только «правильные». Например, Александра Пушкина провозгласили великим советским поэтом.

В 30-е годы прекратились гонения на церковь. Сталин начал возвращать религиозным организациям имущество и запретил закрывать оставшиеся храмы, а в 1943 годы даже избрали Патриарха всея Руси – митрополита Сергия. Возможно, такие решения были приняты в результате того, что церковной власти и светской удалось наконец-то договориться, ведь в христианстве бунт против тех, кто стоит во главе государства, считается грехом. После смерти Сталина некоторые из новшеств вновь оказались вне закона, но всё-таки абсолютное большинство норм продолжили функционировать вплоть до распада СССР.