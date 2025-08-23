Самый богатый «вождь» СССР: кто им был на самом деле

Простой советский гражданин едва ли мог даже предположить, сколько зарабатывает глава государства. Данные о зарплатах «вождей» стали доступны только после распада СССР. Сравнивая их, можно понять кто из национальных лидеров действительно придерживался пролетарских принципов жизни, а кто не мог устоять перед мирскими соблазнами.

Владимир Ленин

После победы Октябрьской революции в 1917 году Владимир Ильич получал 500 рублей. По данным издания «Секрет фирмы», такая зарплата равняется примерно 160 тысячам современных рублей в месяц. При этом «вождь» запретил партийным деятелям иметь какой-либо «сторонний» доход – например, гонорары за статьи и книги.

Иосиф Сталин

Первое время находясь на посту главы государства Иосиф Виссарионович получал так же как и его предшественник – 500. Позже размер оклада вырос до 1200 рублей, а после Великой Отечественной войны «отец народов» увеличил свой оклад до 10 тысяч рублей (около 3,2 миллиона по современным меркам). Не обидел он и своих ближайших подчинённых. Была введена система «сталинских конвертов». Такие дополнительные выплаты не носили регулярного характера, но и налогами не облагались.

Никита Хрущёв

Никита Сергеевич получал в месяц от 800 до 1000 рублей (сегодня это в среднем 300 тысяч). Кроме того, Хрущёв активно пользовался «государственными благами».

У него была различная недвижимость (дача в Подмосковье и квартира в Староконюшенном переулке) и автомобили, которые он и не очень-то ценил. Зато его сын и дочь получили в подарок от государства иномарки – «Рено» и «Фиат».

Леонид Брежнев

Леонид Брежнев жил «на широкую ногу» и не стеснялся этого. Генсек получал порядка полутора тысяч рублей, а также зарабатывал дополнительно огромные суммы на публикациях своих книг (снял ленинский запрет именно он). В 1973 году Леонид Ильич присвоил себе Ленинскую премию с «бонусом» в размере 25 тысяч рублей. Но о литературных доходах генсек предпочитал умалчивать, когда наступала пора платить оргвзносы. Также известно, что Брежнев любил получать дорогие и статусные подарки.

Юрий Андропов и Константин Черненко

Преемник Брежнева изначально получал в месяц 1200 рублей, но затем решил сократить себе зарплату – до 800 рублей. От гонорарной системы же Андропов не отказался, продолжая зарабатывать на своём литературном таланте.

Черненко также сохранил себе официальную зарплату в 800 рублей, что не мешало ему постоянно писать идеологические тексты и получать за них в разы больше. Декларировать такие доходы он не торопился.

Михаил Горбачёв

Единственный президент СССР Михаил Горбачёв корректировал свой оклад в зависимости от ситуации на планеты. Его зарплата за пять лет выросла с 800 до трëх тысяч рублей. Правда, жил он в основном за счёт дополнительных доходов. Так, в 1990 году Михаил Сергеевич удостоился Нобелевской премии мира с внушительной денежной составляющей.