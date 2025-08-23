В активном поиске: по каким женским прическам это определяли русские мужчины

Сегодня узнать о том, ищет ли девушка свою вторую половинку, чаще всего получается благодаря её активности в соцсетях. Но как кавалеры получали аналогичную информацию несколько веков назад? Оказывается, сигнализировала о нахождении в активном поиске женская причёска.

Лучше статуса в соцсети

На Руси девочки после достижения определëнного возраста начинали носить косы, сплетённые из трёх прядей. Такая причёска символизировала начало новой взрослой жизни.

Наши предки с особым трепетом и вниманием относились к косам, которым считались главным внешним достоинством девушки. А хорошие, густые волосы свидетельствовали о силе и здоровье их хозяйки. С учётом этого, те девицы, которые не могли по разным причинам отрастить толстую косу, вплетали волосы из конских хвостов.

Одна коса у девушки означала, что она находится «в активном поиске». Добавленная лента тут же меняла статус – окружающие люди понимали, что красавица уже «на выданье». А вот две ленты, вплетённые не от основания, а от середины, свидетельствовали о существовании жениха – того молодого человека, на брак с которым родители дали благословение. Видя такую причёску остальные ухажёры должны были тут же прекратить «подкаты», так как их старания всё равно не увенчаются успехом – кандидат в мужья уже определился.

Новая жизнь

В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом».

Непосредственно перед свадьбой подруги должны были расплести невесте волосы. С этого момента с косой «наружу» ей ходить запрещалось. Замужние дамы заплетали две косы, которые потом укладывали вокруг головы, как корону. Дело в том, что покрытая голова у русских считалась своеобразным документом о замужестве. Волосы женщины не мог видеть никто, кроме мужа.

А представительницы прекрасного пола с обрезанной собственными руками косой, скорее всего, оплакивали погибших женихов. Обрезание волос являлось выражением глубокой скорби и нежелания выходить замуж.