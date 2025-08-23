Что такое «декстинг» и когда уместно использовать это слово

Приложения для знакомств, с одной стороны, упростили многим поиск пары, а с другой — из-за них появилось много новых отрицательных явлений. Например, «декстинг». Что это такое и когда используют это слово, выясняла «Вечерняя Москва».

Что означает слово «декстинг»

«Декстинг» — это ситуация, когда люди знакомятся в дейтинг-приложении, но несмотря на совместимость, продолжают общаться исключительно в сети и не видятся в реальной жизни.

Термин произошел от двух совмещенных английских слов: date — встречаться и texting — переписываться.

Такие «отношения по переписке» могут восприниматься как вполне серьезные, однако если долгое время дело так и не дошло до реальной встречи, то, как правило, эти такой виртуальный роман ни к чему не приводит.

Когда уместно использовать

Понятие «декстинг» можно использовать только в случае, если люди изначально познакомились в интернете, но ни разу не виделись. Например, если один из партнеров вынужден переехать в другой город на долгое время и общаться со своей второй половинкой только в сети — это не «декстинг».

Примеры употребления