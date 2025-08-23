Зачем Япония финансировала революцию в России

Японские военные и спецслужбы во время Русско-японской войны были заинтересованы в дестабилизации обстановки в Российской империи. Для «расчленения» государства в Стране восходящего солнца старались пойти на что угодно – например, на спонсирование сепаратистов. Именно поэтому можно считать, что за революцией 1905 года стоят власти островного государства.

Утром деньги – вечером стулья

Полковник Акаси (Акаши) Мотодзиро до начала войны являлся военным атташе Японии в Санкт-Петербурге. Следовательно, он был в курсе внутренних российских проблем. Вскоре его перевели в Стокгольм, откуда он начал вести работу по поддержке деструктивных сил Российской империи. Японец установил контакт с Конрадом (Конни) Циллиакусом – лидером Партии активного сопротивления, который призывал к террору в борьбе за отделение Финляндии от России. Вместе они решили провести что-то похожее на съезд российских оппозиционеров с целью объединения сил для свержения самодержавия.

Мотодзиро настолько был убедителен, что ему удалось получить от японского правительства 100 тысяч йен на сплочение оппозиции. Съезд тоже удалось организовать. Он прошёл в Париже, а участие в нём приняли 8 партий из 19 приглашённых. Наибольшую активность и заинтересованность в сотрудничестве проявили революционные партии Польши, Грузии, Армении, Латвии и Финляндии, а вот РСДРП консолидировать усилия отказалась.

Сор деньгами

Собственно, результативным съезд назвать нельзя. Единственное, о чём удалось договориться, так это о подготовке вооружённого восстания, но только в случае поступления необходимого финансирования. С этим как раз и были проблемы. В Токио деньги считать умели, да и противники российской монархии продолжали перетягивать одеяло на себя. Так, каждая партия предпочитала свой вид оружия: социалисты-революционеры и польские социалисты не любили ружья, тогда как финны и кавказцы отдавали предпочтение именно им. Попробуй всем угоди, да ещё и в условиях, когда денежные средства не льются рекой! Кроме того, не всё закупленное оружие дошло до адресатов, а грузинские революционеры, вооружённые несколькими «подарочными» винтовками Веттерли так и не устроили массовые беспорядки.

Несмотря на сомнительные достижения, Акаси Мотодзиро у себя на родине воспринимали как героя. В 1913 году он был повышен до генерал-лейтенанта, а в 1918 году стал генерал-губернатором Тайваня. Правда, через год военный скончался на 56-м году жизни.

Были в Стране восходящего солнца и те, что считал Мотодзиро откровенным шарлатаном – мол, Япония победила бы в военном конфликте и без существенных финансовых вливаний непонятно во что. Так, японский историк Чихару Инаба называл Акаси «неудачником» и утверждал, что средства, направлявшиеся революционерам, оказались «потрачены напрасно».