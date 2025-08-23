Почему не удалось спасти российскую альпинистку и зачем она покоряла пик Победы

12 августа на пике Победы в Киргизии застряла российская альпинистка Наталья Наговицына. Женщина сломала ногу и уже 10 дней остается на высоте семь тысяч метров. При этом на горном хребте Тянь-Шань разыгралась непогода, шансы на спасение россиянки крайне малы. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к гибели альпиниста из Италии. Смогут ли спасатели добраться до Наговицыной, и для чего она отправилась в смертельно опасный поход — в материале «Ленты.ру».

«Весь год бредила походом, это была ее мечта»

Подруга россиянки Лия Попова рассказала KP.RU, что Наговицына отправилась в поход со свежей травмой. Полгода назад женщина уже ломала ногу, а первая попытка покорить пик Победы на самой опасной горе СССР была у нее в 2024 году.

«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок "Снежный барс". Для альпинистов это очень престижно», – Лия Попова, подруга Натальи Наговицыной.

Тогда гид принял решение повернуть назад, поскольку для восхождения требовалась более тщательная подготовка. После этого Наговицына тщательно готовилась ко второй попытке, участвовала в забегах и никогда не жаловалась на перелом, а напротив, была в отличной физической форме.

Когда альпинистка решилась на повторное восхождение, она приобрела лишь базовую страховку, не превышающую 35 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей), а свою судьбу, как выяснили СМИ, доверила неопытному гиду. Сам тур обошелся женщине в 400 тысяч рублей.

«Если кто‑то спасет — это будет чудо»

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко сообщил «Матч ТВ», что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности. Шансы на спасение россиянки он описал словом «невозможно». Это подтверждает случай с альпинистом Михаилом Ишутиным, который несколько лет назад остался на вершине — его тело до сих пор там.

«Оттуда никого не эвакуируют. Девушка, не имеющая нужной подготовки и нужной квалификации, пошла с человеком, не имеющим нужной квалификации и нужного понимания, как и куда они пошли. Это большая проблема, это трагедия. Если кто‑то спасет — это будет чудо», – Александр Яковенко, председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России.

С комментарием по спасательной операции, которая может обойтись Наговицыной в миллионы рублей, выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что российское посольство в Киргизии внимательно следит за ситуацией. «К сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5,5 тысячи метров», — добавила Захарова.

«Если она не спустилась за это время, значит вряд ли она сможет спуститься оттуда», – Александр Яковенко, председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин тоже считает, что шансы на спасение россиянки крайне низки: чтобы вызволить ее, необходимо задействовать не менее 30 человек, которые преодолеют трехкилометровый скальный гребень в экстремальных условиях. К тому же спустить ее по такому сложному маршруту будет очень трудно.

Неутешительный прогноз состояния здоровья застрявшей альпинистки

Врач общей практики Роман Фишкин оценил состояние Наговицыной и дал неутешительный прогноз. По его словам травма, холод, обезвоживание, недостаток кислорода уже разрушают организм женщины. Кроме того, есть угроза отека мозга или легких, из-за которых альпинистка может не выжить.

«По мере снижения температуры тела наступают спутанность сознания, апатия, сонливость, а затем потеря сознания и остановка сердца», – Роман Фишкин, врач общей практики.

Фишкин отметил, что без движения при минусовой температуре женщина также может обморозить конечности. На данный момент температура воздуха на горном хребте опустилась до минус 23 градусов. А дрон, облетающий палатку, где лежит Наговицына, показывает, что уже несколько дней она не двигается.

«Даже если бы помощь была рядом, ее состояние требует немедленной реанимации и сложнейшей терапии. Скорее всего, организм альпинистки уже необратимо поврежден», — заключил врач.

Застрявшую в горах Киргизии россиянку решили не спасать

Сезон на пике Победы уже окончен. Прошло много времени с того дня, как Наговицына застряла на вершине. В последний раз 47-летнюю женщину видели живой во время запуска коптера 19 августа. 22 августа опытные альпинисты по плану должны были добраться до ее палатки. Однако по сообщению Telegram-канала Mash, они были вынуждены вернуться в лагерь, расположенный на высоте 4,2 тысячи метров.

Причиной отступления стали ухудшение погоды и травма руководителя группы, 57-летнего Виталия Акимова, которую он получил во время первой спасательной операции на вертолете 16 августа. Воздушное судно совершило жесткую посадку.

Работающие в лагере «Южный Иныльчек» спасатели предположили, что альпинистка не выжила из-за переохлаждения и недостатка кислорода в разряженном воздухе. В другом случае Наговицына могла получить опасное для жизни отравление угарным газом. Чтобы согреться при температуре минус 24 градуса, россиянка могла разжечь горелку и выжечь остатки кислорода в палатке во время сна.

По словам руководителя спасательной экспедиции Дмитрия Грекова, из-за ухудшения погоды и возможного схода лавин никто не верит в успех операции. При этом европейская команда не отказывается от возможности эвакуировать Наговицыну на вертолете и забрать тело итальянского альпиниста Луки Сингальи, который дважды пытался спасти женщину, но не выжил. Предположительно, он находится на высоте 6,9 тысячи метров. Вылет отложен до понедельника из-за непогоды.